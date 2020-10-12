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Girne bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi oalcak

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Girne bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi oalcak
Girne, Karaoğlanoğlu bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta  gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Ship Hotel ve civarı, Yılan Adası ve yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Karaoğlanoğlu Lemar çevresi, Karaoğlanoğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısına elektrik verilemeyecek.
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