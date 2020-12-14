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Girne bölgesi sağanak ve dolu yağışına teslim oldu

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Girne bölgesi sağanak ve dolu yağışına teslim oldu
Girne bölgesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle büyük mağduriyet yaşandığı bildiriliyor.
Alsancak'ta etkili olan dolu yağışı nedeniyle ev ve araçlarda zarar olduğu bildirilirken, Girne şehir içinde ise yağmur sularından dolayı bazı ev ve apartmanların bodrum katların ı su bastığı bildirildi.

Polis, Girne Bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını ve yollarda oluşan su birikintilerinin sürücüler için tehlike arz ettiğini bildirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Girne şehir içi yollarının yanı sıra Girne - Lapta, Girne - Boğazköy ve Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayollarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulunuldu.
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