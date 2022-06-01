Girne Beledyesi, Özyalçın ailesi ve Dr. Dizarlı'yı onure etti

Covid-19 salgını döneminde, toplumsal dayanışma örneği göstererek, PCR Merkezi için bina tahsisinde bulunan Özyalçın Ailesi’ne ve emekli olmasına rağmen bu süreçte Girne'deki bu merkezde gönüllü görev yapan Dr. Bülent Dizdarli’ya plaket takdim edildi.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne ve çevre beldelerde yaşayan tüm insanlara hiçbir ayrım gözetilmeden çok önemli bir hizmet verilmesine yardımcı olan Özyalçın ailesine ve Dr. Bülent Dizdarlı’ya bu zor süreçte koydukları önemli katkıları nedeniyle, kent halkı adına teşekkür ederek, plaket takdim etti ve zeytin fidanı hediye etti