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Girne Belediyesi’nin, öğrencilere Şubat tatillerini geçirmeleri amacıyla düzenlediği ücretsiz kurslar tamamlandı.

Girne Belediyesi’nin, öğrencilere Şubat tatillerini geçirmeleri amacıyla düzenlediği ücretsiz kurslar tamamlandı.

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Girne Belediyesi’nin, öğrencilere Şubat tatillerini geçirmeleri amacıyla düzenlediği ücretsiz kurslar tamamlandı.
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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Sosyal Yaşam Merkezi tarafından organize edilen ve 6 - 11 yaş gruplarına düzenlenen etkinlikler, 3 - 4 Şubat ile 10 - 11 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklerde öğrenciler, eğlenceli ve öğretici aktivitelerle vakit geçirdiler.
Şubat tatilini dolu dolu geçirmek isteyen öğrenciler, çeşitli atölye çalışmalarına katılarak keyifli zaman geçirdiler. Takı tasarımı, seramik işleri, linol baskı, kitap ayracı boyama, mandala yapımı, kumbara boyama gibi farklı atölye çalışmaları öğrencilere sunuldu.
Ayrıca saksı boyama ve çiçek ekme gibi doğa ile iç içe aktiviteler de düzenlendi. Resim ve el işi etkinlikleri ile masal ve drama atölyeleri de öğrencilerin ilgisini çekti.
Kurs ve etkinliklerin son günü öğrenciler, düzenlenen parti ile etkinliklere veda etti.
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