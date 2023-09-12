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Girne Belediyesi, yeni eğitim - öğretim yılına hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

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Girne Belediyesi, yeni eğitim - öğretim yılına hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

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Girne Belediyesi, yeni eğitim - öğretim yılına hazırlık çalışmalarına devam ediyor.
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Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi hudutlarındaki tüm devlet okullarında temizlik işleri, programlandığı şekilde devam ederken, okul önlerindeki yaya geçitleri de yeniden boyanarak öğrencilerin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Ayrıca, Girne Belediyesi hudutlarındaki devlet dairelerinin otopark ve bahçe alanlarında da temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Belediye ekipleri, bu alanların temiz ve düzenli tutulmasına özen göstererek şehrin genel estetiğine katkı sağlıyor.
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