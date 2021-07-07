banner583
banner676
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
22 0
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
58 0
 
Virüse davetiye!
Virüse davetiye!
1.1B 0
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
14 0
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
1.5B 0
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
48 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
30 0
banner661
banner682

Girne Belediyesi temizlik çalışmalarında hız kesmiyor

banner476

Girne Belediyesi ekipleri kent genelinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırırken, oluşturulan farklı ekiplerle birlikte tüm cadde ve sokaklarda çalışmalara başlayan ekipler, kesintisiz bir şekilde belirlenen planlar dâhilinde temizlik çalışmalarına devam ediyor

banner666
Girne Belediyesi temizlik çalışmalarında hız kesmiyor

Girne Belediyesi temizlik çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminin gelmesiyle, Girne Belediyesi ekipleri kent genelinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Oluşturulan farklı ekiplerle birlikte tüm cadde ve sokaklarda çalışmalara başlayan ekipler, kesintisiz bir şekilde belirlenen planlar dâhilinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Periyodik temizlik hizmetlerinin yanında cadde, sokak ve kaldırımlarda temiz bir ortam sağlamaya çalışan Girne Belediyesi temizlik ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanında, şehir genelinde de temizlik çalışmaları yapıyor.

Girne Belediyesi ekipleri boş alanlarda park ve bahçelerde kurumuş otları yangın tehlikesine karşı rutin bir şekilde iş makineleriyle biçerek yangına karşı kontrollü şekilde tedbir alıyor. Küçük yangınların büyük felaketler getirebileceğini vurgulayan yetkililer, boş arsa ve arazilerdeki otların temizlenmesi yetkililere bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, temizlik çalışmalarının kentte her gün devam ettiğini ifade ederek, özellikle yaz aylarında olası yangın tehlikesin karşı çalışmalarını artırdıklarını ve kente güzel bir görüntü kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.