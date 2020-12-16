Girne Belediyesi'nden 6 işletmeye mühür

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi tarafından 1-15 Aralık 2020 döneminde gece baskınları da dahil olmak üzere yapılan denetimlerde toplam 96 farklı işletmeye ziyaretler düzenlenirken, Yasal izinleri eksik olan veya hijyenle ilgili önlemleri yetersiz bulunan 6 işletme mühürlendi

Girne Belediyesi, 1-15 Aralık döneminde gece baskınları da dahil 96 farklı işletmeyi denetleyip, 6 işletmeyi mühürledi.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 pandemi önlemlerinin tüm ticari işletmelerde uygulanması zorunluluğu kapsamında yapılan genel zabıta denetimlerinin yanında, günlük yaşamın temel ihtiyaçlarından yeme-içmeyle ilgili faaliyetlerde bulunan işletmelerdeki genel hijyen ve gıda güvenliği unsurları da kontrol edildi.

6 İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Girne Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre, 1-15 Aralık 2020 döneminde gece baskınları da dahil olmak üzere yapılan denetimlerde toplam 96 farklı işletmeye ziyaretler düzenlendi. Bu denetimler kapsamında, Tazecik Gıda ve Heybe Restoran isimli işletmelere çeşitli eksiklerinden dolayı toplam 1680TL para cezası kesildi.

Yasal izinleri eksik olan veya hijyenle ilgili önlemleri yetersiz bulunan Ateş Kebap, Çağdaş Pastahanesi, Zeytinlik Kasap, Beer Point, Cyprus Hair Aesthetics isimli işletmeler mühürlenmiş; eksiklikleri giderildikten ve hijyenle ilgili tüm önlemleri sağladıktan sonra yeniden faaliyetlerine izin verilmiştir.

Yapılan raf kontrollerinde Mami Malti Market işletmesinden açık alanda satışı yasak 10 adet ürüne imha için el konuldu.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, belediyenin en asli görevlerinden olan genel sağlığın korunmasına yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, “Çünkü bizim için insan yaşamı ve sağlığı birçok konunun da önüne geçmektedir” dedi.

Oluşturdukları vizyon çerçevesinde, gıda ile ilgili işletmelerin hijyen kontrollerini bağımsız bir birim ile tamamen bilimsel esaslar çerçevesinde yürüttüklerini söyleyen Güngördü, “Gıdayı korumak insanın yaşamını korumak demek. Bu noktada; tüm işletmelerin zaruri şekilde uygulaması esas olan kriterlerden bugüne dek ödün vermedik. Bilakis; genel standartların gelişmesine katkı sağlamak adına çalışmalarımıza yön verdik” dedi.

Güngördü, yiyecek içecek ile ilgili hizmet veren tüm işletmelerin aynı hassasiyetle işbirliğinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, tüm işletmelerin ve de vatandaşların Covid-19 Pandemi önlemlerini uygulamalarının önemini bir kez daha hatırlattı.

