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Girne Belediyesi Meclisi kentle ilgili oy birliğiyle bazı kararlar aldı

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Girne Belediyesi Meclisi kentle ilgili oy birliğiyle bazı kararlar aldı
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Girne Belediyesi Meclisi, dün akşam Girne Belediye idaresinin önerilerini oy birliğiyle onayladı. Onaylanan kararlar arasında, işletme izinlerine sınırlama getirilmesi ve Girne çarşısında bulunan bet ofislerinin bir yıl içinde bölgeden kaldırılması yer alıyor.
 

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediye Meclisi'nin dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararların, kent için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.
 
Şenkul, alınan kararların planlama açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
 
Canbulat Caddesi, Ziya Rızkı Caddesi ve Atatürk Caddesinde bulunan işletmelerin artık üst limit belirlenerek işletme izni alınacağını dile getiren Şenkul, aynı zamanda Girne Çarşıda bulunan 2 bet ofisinin de bir yıl içerisinde çarşıdan taşınacağını da söyledi.
 
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