Girne Belediyesi mahalle toplantılarına başlıyor

Girne Belediyesi Basın Birimine yaptığı açıklamada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, seçim döneminde verilen sözler kapsamında, “köy ve mahalle meclisi toplantılarına” başlanacağını,

İlk toplantının 20 Ocak Cuma Bellapais Manastırı konser salonunda yer alacağını ve saat 19.00’da başlayacağını belirtti.

Gerçekleştirilecek olan toplantılarda, köy ve mahallelerde yaşanılan sorunların ve eksikliklerin masaya yatırılacağını kaydeden Şenkul, bölgelerde yapılması istenen küçük çaplı proje taleplerinin de ele alınacağını söyledi.

Şenkul, diğer muhtarlık bölgeleri için de muhtarlıklarla görüşülerek toplantı tarihi belirleneceğini ifade etti.

