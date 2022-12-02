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Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Zeki Çeler söz verdi

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Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Belediyesi’nin hizmet aldığı Bel-Paz çalışanlarına toplu iş sözleşmesi imzalanacağını söyledi

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Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Zeki Çeler söz verdi

Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Belediyesi’nin hizmet aldığı Bel-Paz yatırım şirketinde çalışanların iş güvencesinin sağlanabilmesi için sendikalaştırılacağını ve toplu iş sözleşmesi imzalanacağını söyledi.
Çeler, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) ve Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Türk-Sen) ziyaret etti.
Zeki Çeler ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Girne Belediyesi’nde çalışanlar arasında adaletsizlikler yaşandığını, çalışma barışının sağlanamadığını ileri sürerek, çalışanların huzursuz olduğunu savundu.
Çeler, Girne Belediyesi’nin hizmet aldığı Bel-Paz yatırım şirketinde çalışanların iş güvencesinin sağlanabilmesi için sendikalaştırılacağını ve toplu iş sözleşmesi imzalanacağını belirtti.
Türk-Sen Başkan Arslan Bıçaklı da, en fazla çalışmalarından memnun olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın Zeki Çeler olduğuna dikkat çekerek, “Bakanlık yaptığı kısa dönem içinde çalışanı ve işvereni koruyan güzel işlere imza attı. 1 Mayıs’ta işçilerin tatil yapması sağlandı, işverenlere teşvik primi verildi ve basında sendikalaşma yapıldı. Özel sektörde sendikalaştırma için çalışma yapıldı. Girne Belediyesi’ne aday olmak yürek ister. Çalışma bakanlığı döneminde birçok ilki gerçekleştirdi. Sendika camiası toplantılarda her zaman sizden bahsediyor. Girne’yi daha iyi bir noktaya getireceğiniz inancındayım. İnşallah başkan siz seçilirsiniz” dedi.
 
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