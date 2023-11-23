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Girne Belediyesi, aracından dışarıya çöp atan bir kişiye para cezası kesti

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Girne Belediyesi, aracından dışarıya çöp atan bir kişiye para cezası kesti
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Girne Belediyesi aracından dışarıya çöp atan bir kişiye para cezası kesildi.
Belediye’den verilen bilgiye göre, konuya şahit olan bir vatandaş tarafından yapılan ihbar sonucunda aracından dışarıya çöp atan kişiye 4 bin 526 Türk Liralık ceza kesildi.
Açıklamada, “Girne Belediyesi Zabıta ekiplerinin yapılan ihbar sonucunda, kamera kayıtlarının incelenmesi ile tespit ettiği kişiye, ‘Çevre Kirliliği Yaratmak’ sebebiyle asgari ücretin 1/4 ‘ü oranında ceza kesildi” denildi.
 
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