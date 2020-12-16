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Girne Belediyesi, araç filosunu genişletti

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Girne Belediyesi, AB Hibe Programı kapsamında beş adet araç satın aldı

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Girne Belediyesi, araç filosunu genişletti
 
 
Girne Belediyesi, Avrupa Birliği Toplum Kalkınması IV. Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri” Projesinde kullanılmak üzere beş adet araç satın aldı.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, projenin bir parçası olan katı atık transfer istasyonu inşaatına yakın bir tarihte başlanacağı duyuruldu. 
Transfer istasyonu faaliyetlerini desteklemek için beş adet araç alan Belediye, araçlardan 2’sinin çekirge, 2’sinin damperli kamyon ve 1’inin damperli kamyonet olduğunu açıkladı. 
Belediye, araçlarda toplum kalkınması hibe programları kapsamında geliştirilen iletişim ve görünürlük stratejisi şablonları kullanılarak araç giydirme çalışması da yapıldığını belirtti. 
Girne Belediyesi, söz konusu proje ile Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki katı atık yönetiminin iyileştirilmesini ve aynı zamanda bir transfer istasyonunun kurulumunu amaçladığını açıkladı. Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Transfer İstasyonu’nun atık depolama alanı olmadığını; yerel atık depolama araçlarıyla atıkların daha büyük araçlara yüklenerek, geri dönüşüm arıtma ve bertaraf için bitiş noktasına nakil edilmek üzere geçici olarak boşaltılan bir işleme alanı olduğunu söyledi. Güngördü, atık toplama hizmetlerinin verimliliğinin artacağını vurgulayarak, Kuzey sahil şeridinde katı atık yönetimi konusunda iyileşme olacağını anlattı.
Programın çevre bilinci oluşturulması açısından öneminden ve geri dönüşüm ile yeniden kullanımın çevreci yaklaşım açısından gerekliliğinden söz eden Güngördü, projenin sağlıklı bir gelecek oluşturulmasına katkı koyacağının altını çizdi. 

 
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