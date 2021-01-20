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Girne Belediyesi, 80 yaş üstü vatandaşlara aşı yapacak

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Girne Belediyesi, belediye sınırları içerisinde yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlara, Covid 19 aşısı için Girne Akçiçek Hastanesi'ne servis sağlayacak.

Girne Belediyesi, 80 yaş üstü vatandaşlara aşı yapacak
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Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimine göre, bugünden başlayarak Cuma gününe kadar 1 Ocak 1940 ve öncesinde doğanlara ulaşım yardımında bulunulacağı duyuruldu.

Aşı olmak isteyenler, belediyenin Sosyal İşler Şubesi ekipleri tarafından evlerinden alınıp 08.00-15.00 saatleri arasında Girne Akçiçek Hastanesi'ne götürülerek, aşı olduktan sonra yeniden evlerine bırakılacak.

İlgilenenlerin 0533 870 20 10 numaralı telefondan Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi'ne ulaşabileceği belirtildi.

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