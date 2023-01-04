Girne Antik Limanı'nın restorasyonu başladı

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Girne Antik Limanı'nın restorasyonunun yapılmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, turizmin en güzide mekanları arasında yer alan bu tarihi limanın restorasyonu ile bölgeye daha fazla turist ve halkın ziyareti bekleniyor.

Açıklamada, sahillerin korunması adına Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) ile ters ozmoz ve soğutma suyu gibi denize derin deşarj yapan tüm arıtma tesislerinin sisteme dahil edileceği ve online olarak 7/24 izleneceği kaydedildi.

Arıtmalardan çıkan suyun denetimli bir şekilde denize gitmesinin sağlanacağı belirtildi.

“Poşet kirliliğine son”

Çevreyi ilgilendiren en önemli konuların başında gelen sıfır atık projesi kapsamında daha önce ücretlendirilen poşetlerin şimdi tamamen yasaklanması ve kaldırılması hayata geçiyor.

Çevreye atılan poşetlerin yarattığı kirlilik, hayvanlara ve doğaya verdiği zarar göz önüne alınarak yapılan bu düzenleme 29 Haziran 2023 tarihinde devreye girecek.

Herkesin bez çantalar ile alışverişini yapacağı, gereksiz poşet kullanılmayacağı bir dönemin hep birlikte karşılanacağı belirtildi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 2023 yılında da ülke menfaatini göz önünde bulundurarak bir çok projeyi daha hayata geçirmeyi planladığı kaydedildi.