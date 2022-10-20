Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı

Girne- Alsancak yolunun 800 metrelik 2’nci etabının Ocak 2023’te bitirilmesi hedefleniyor

Girne- Alsancak yolunun 800 metrelik 2’nci etabıyla ilgili çalışmalar başladı. Ocak 2023’te bitirilmesi hedeflenen projenin maliyeti 36 milyon 660 bin TL.

Başbakan Ünal Üstel, bugün çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. Başbakan’a, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de eşlik etti.



Arıklı



Bayındırlık ve Ulaştırma Erhan Arıklı, Girne- Alsancak yolu projesinin neticelenmesi için Başbakan Ünal Üstel’in olağanüstü gayret gösterdiğini belirtti.

Arıklı, Başbakan’ın talimatıyla bu yolun Lapta’ya kadar gideceğini de ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Erhan Arıklı, teşvik ve destekleri için Başbakan Üstel’e teşekkür etti.



Yeşil



karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil Başbakan’a proje hakkında bilgi verdi.

Girne-Alsancak yolunun birinci etabı için Aralık 2019’da ihaleye çıkıldığını, projenin Mart 2022’de tamamlandığını söyleyen Yeşil, ikinci etapla ilgili sözleşmesinin 7 Ekim’de imzalandığını, 13 Ekim’de yer teslimi yapıldığını ifade etti.

Yeşil, projenin 100 takvim gününde, 21 Ocak 2023’te bitirilmesinin hedeflendiğini de kaydetti.

İkinci etap projenin, 1,4 kilometrelik yolun bitimi şeklinde olduğunu, 300 metrelik yolun bir kısmının daha önce yapıldığını, kalan 500 metre ile ilgili çalışma yapılacağını söyleyen Yeşil, Saint Tropez hizası ile Yeşiltepe Kavşağı arasında gerçekleşecek projenin 36 milyon 660 bin TL tutarında olduğunu belirtti.



Ataser



Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölge halkı adına Başbakan’a ve Ulaştırma Bakanı’na teşekkür etti.

Yol projelerinin aksamasındaki en büyük sorunun istimlakla ilgili olduğunu söyleyen Ataser, vatandaşların ikna edilmesi noktasında sıkıntılar yaşandığını, vatandaşın da devletin de mağdur edilmeyeceği yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.



ÜSTEL



Başbakan Ünal Üstel, hükümetin, halkın ferahı ve daha rahat yaşaması için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydederek, “Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız icraatlar ortada. Bu icraatları en kötü dönemlerde yapıyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz, kahramanlık edalarıyla ortaya çıkan arkadaşlarımız da konuşmaya devam edecekler…” dedi.

Girne- Alsancak yolunun bugün başlayan 2’nci etap çalışmalarını incelemek üzere bölgeye giden Başbakan Ünal Üstel, yollar, elektrik ve hükümetin icraatları konusunda açıklamada bulundu.



“Bu konudaki spekülasyonlara sünger çektik…”



Üstel, yapımına 2012’de başlanan yolun elektrik ve su sorunu halledilmeden hükümetin değiştiğini ve diğer hükümetler döneminde bu sorunlar çözülemediği için ihalelerin gerçekleşemediğini söyledi. Üstel, 2014’ten beri de yolun bitirilemediğini belirtti.

Bölgedeki vatandaşların da, bu güzergahı kullanan insanların da sıkıntı yaşadığını ifade eden Üstel, hükümetin bu konudaki girişimine dikkat çekti.

Başbakan Üstel, “Girne-Güzelyurt yolunun birinci etabını Lapta’ya kadar başlatmış olduk. Hiç durmamak kaydıyla yolu Lapta’nın oteller bölgesine, ikinci etapta da oteller bölgesinden Karşıyaka’ya götüreceğiz. Bu konularda değişik spekülasyonlar oldu, hepsine sünger çektik…” dedi.



“UBP hükümetten gittikten sonra bu iş de yarım kaldı”



Girne-Çatalköy güzergahında da benzer sorunlar yaşandığını söyleyen Başbakan Üstel, 2012’de de bu yolla ilgili ihaleye çıkıldığını ancak Girne-Alsancak yolunda olduğu gibi, UBP hükümetten gittikten sonra bu işin de yarım kaldığını ifade etti. Üstel, 2023’le ilgili projelerinde Girne-Çatalköy yolu olduğunu da kaydetti.



-“Biz hükümet olarak bütün önlemleri alıyoruz….”



Halkın ferahı ve daha rahat yaşaması için hükümetin imkanlarının hepsini seferber ettiğini kaydeden Başbakan Üstel, şöyle devam etti:



“Ülke zor günlerden geçiyor. Biz de farkındayız. Dünya zor günlerden geçiyor, hepiniz farkındasınız… Biz hükümet olarak bütün önlemleri alıyoruz. Bazı konularda yetersiz kalabiliyoruz, yetersiz kaldığımız konularda sizler bizleri uyarın, biz de bunları aşmak için elimizden geleni yapmaya çalışalım. Hükümete geldiğimiz günden beri yaptığımız icraatlar ortada…Bu icraatları en kötü dönemlerde yapıyoruz…. Biz hükümet olarak çalışmaya devam edeceğiz, kahramanlık edalarıyla ortaya çıkan arkadaşlarımız da konuşmaya devam edecekler…”



-“Çoklu tarifeye geçme konusunda hükümetimiz sıkı bir çalışma yaptı…”



Elektrik konusuna da değinen Üstel, uzun zamandır neden çoklu tarifeye geçilmediği konusunun gündeme getirildiğini belirtti ve şunları ekledi:



“Çoklu tarifeye geçme konusunda hükümetimiz sıkı bir çalışma yaptı. Ve gördüğümüz şu, 20 bin saate erişim zor. Ben merak ediyorum, geçmişte çoklu tarife uygulanırken 20 bin saate nasıl eriştiler. Biz erişemedik. Ve yüzden isteğe göre çoklu tarifeyi yaptık. 1 Kasım’dan itibaren isteyen vatandaş, esnaf çoklu tarifeye geçecek.”

Ünal Üstel, 25 Megavatlık güneş enerji panellerinin devreye girmesi ve mahsuplaşma usulüyle sanayicilerin ve turizmcilerin önünü açtıklarını, esnafa, hayvan üreticisine, tarımla uğraşanlara küçük dokunuşlarda bulunduklarını söyledi.

