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Girne-Alsancak yolundaki kazada hayatını kaybeden kişinin Mehmet Gürtunç olduğu açıklandı

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Ölümlü kazaya, kırmızı ışıkta durmamak neden oldu

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Girne-Alsancak yolundaki kazada hayatını kaybeden kişinin Mehmet Gürtunç olduğu açıklandı
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Girne-Alsancak çevre yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin Mehmet Gürtunç (E-79) olduğu açıklandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 07.10’da, Girne - Alsancak çevre yolunda Eziç Restoran yakınındaki dört yol trafik ışıklarında, Şht. Orhan Durusoy Sokak boyunca yönetimindeki MK 606 plakalı aracı ile güneye doğru seyreden Mehmet Gürtunç (E-79), trafik ışıkları kavşağına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde karşıya Bahar Sokak’a doğru hareket etti.
Gürtunç’un aracı, o esnada Girne - Alsancak çevre yolunda Alsancak istikametine doğru tarafından yeşil ışık yanan ancak aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden Yusuf Temel (E-21) yönetimindeki UP 025 plakalı araçla çarpıştı.
Kaza sonucu MK 606 plakalı araç sürücüsü Mehmet Gürtunç (E-79) kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan UP 025 plakalı araç sürücüsü Yusuf Temel’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
 
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