Girne- Alsancak yolu Ocak 2023’te bitecek

Girne- Alsancak yolunun 2’nci etabıyla ilgili çalışmalar başladı. Ocak 2023’te bitirilmesi hedeflenen proje, 36 milyon TL’ye mal olacak



Girne- Alsancak yolunun 800 metrelik 2’nci etabıyla ilgili çalışmalar başladı. Ocak 2023’te bitirilmesi hedeflenen projenin maliyeti 36 milyon 660 bin TL.

Başbakan Ünal Üstel, dün çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gitti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Erhan Arıklı, Girne- Alsancak yolu projesinin neticelenmesi için Başbakan Ünal Üstel’in olağanüstü gayret gösterdiğini belirtti.

Arıklı, Başbakan’ın talimatıyla bu yolun Lapta’ya kadar gideceğini de ifade etti.

Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil Başbakan’a proje hakkında bilgi verdi.

Girne-Alsancak yolunun birinci etabı için Aralık 2019’da ihaleye çıkıldığını, projenin Mart 2022’de tamamlandığını söyleyen Yeşil, ikinci etapla ilgili sözleşmesinin 7 Ekim’de imzalandığını, 13 Ekim’de yer teslimi yapıldığını ifade etti.

Yeşil, projenin 100 takvim gününde, 21 Ocak 2023’te bitirilmesinin hedeflendiğini de kaydetti.

İkinci etap projenin, 1,4 kilometrelik yolun bitimi şeklinde olduğunu, 300 metrelik yolun bir kısmının daha önce yapıldığını, kalan 500 metre ile ilgili çalışma yapılacağını söyleyen Yeşil, Saint Tropez hizası ile Yeşiltepe Kavşağı arasında gerçekleşecek projenin 36 milyon 660 bin TL tutarında olduğunu belirtti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölge halkı adına Başbakan’a ve Ulaştırma Bakanı’na teşekkür etti.

Yol projelerinin aksamasındaki en büyük sorunun istimlakla ilgili olduğunu söyleyen Ataser, vatandaşların ikna edilmesi noktasında sıkıntılar yaşandığını, vatandaşın da devletin de mağdur edilmeyeceği yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

