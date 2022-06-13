Girne-Alsancak anayolu için ihaleye çıkıldı

Girne-Alsancak Anayolu II. Etabı’nın tamamlanması için Merkezi İhale Komisyonu tarafından ihale açıldı. Daha önce 12 milyon TL olarak belirlenen ihale, kur farkı nedeniyle 26 milyon TL’ye yükseldi





Yıllardır tamamlanamayan Girne-Alsancak çift şeritli yolun II. Etabı’nın tamamlanması için ihaleye açıldığı duyuruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz Mart ayında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) heyeti ile görüşmesinde, “Girne-Alsancak yolunun tamamlanması için açılan ihale bedelinin daha önce 12 milyon olduğunu, ancak dövizdeki artış nedeniyle bu meblağın daha da yükselmiş olduğunu belirtmişti

Dün Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan ihaleye son başvuru tarihi 13 Temmuz 2022 olarak belirlendi. Şartnameye göre yaklaşık 26 milyon TL bedel ayrılan ihaleyi kazanan firmanın projeyi 180 iş günü içerisinde bitirmesi gerekiyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü tamamlanamayan yolun, yerel kaynaklar kullanılarak açılan ihale ile birlikte tüm altyapısı ile birlikte tamamlanarak daha güvenli bir şekilde hizmet vereceğini belirtti

Arıklı, “Girne’nin batısında yaşayan vatandaşlarımız uzun zamandır yolun tamamlanamaması nedeniyle zaman kaybediyor, fazladan benzin harcıyor ve psikolojik olarak yıpranıyordu. İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte bu olumsuzluklar bir nebze olsun giderilecek. Bölgeye ve ülkeye şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Bölgenin trafik sorununa kesin çözümün Alsancak’tan Geçitköy’e kadar olan güzergaha bölünmüş yol yapılması olduğunu ifade eden Bakan Arıklı, bu konuda Karayolları Dairesi’nin çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa zamanda sonuç alınmasının beklendiğini kaydetti.



