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Girne alarm veriyor

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Girne Polis Müdürü Nizamoğlu, Girne’de 1 Ocak 2024 ile 17 Eylül 2024 tarihlerinde 3 bin 522 trafik, 455 cürüm ve 647 kabahat suçu işlendiğini belirtti. Nizamoğlu, uyuşturucu suçlarında artış olduğuna da dikkat çekti

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Girne alarm veriyor
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Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 2024-2025 Adli Yıl açılışını yaptı.   

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer Ekinci, geçen adli yılda 196 dosyanın havale edildiğini, 135 davanın askıda bulunduğunu belirtti.   

Ekinci, özellikle uyuşturucu suçlarının bu yıl da gündemi meşgul edeceğini, ancak cinsel suçlarda da artış olduğunu gözlemlediklerine dikkat çekti.   

NİZAMOĞLU: GİRNE’DE UYUŞTURUCU SUÇLARI ARTTI…   

Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu ise, Girne Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanının 633 kilometrekare olduğunu söyledi.   

Nizamoğlu, sorumluluk alanlarında 4 belediye ve 46 yerleşim yerinin bulunduğunu, ancak Girne Polis Müdürlüğü’nde itfaiye ve sivil hizmet görevlileri dahil toplam 354 personelin görev yaptığına dikkat çekti.   

Nizamoğlu, 2011 nüfus sayımına göre, Girne ilçe sınırlarındaki yerel nüfusun 69 bin 163 olduğunu belirtti.   

Aziz Nizamoğlu, Girne ilçe sınırlarında 1 Ocak 2023 ile 17 Eylül 2023 tarihleri arasında 4 bin 160 trafik, 515 cürüm ve 667 kabahat suçu işlendiğini kaydetti.   

1 Ocak 2024 ile 17 Eylül 2024 tarihlerinde ise 3 bin 522 trafik, 455 cürüm ve 647 kabahat suçu işlendiğini belirten Nizamoğlu, geçen yıl 56 olan uyuşturucu suçu sayısının bu yıl 70’e çıktığına dikkat çekti; uyuşturucu suçlarında artış olduğunu vurguladı.    Girne Merkez Karakolu’nda 17, diğer karakollarda ise 10 olmak üzere Girne ilçe sınırlarında toplam 17 hücrenin olduğunu belirten Nizamoğlu, merkez karakolunda şu anda 6 tutuklunun bulunduğunu söyledi.

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