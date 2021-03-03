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Girne açık pazar Covid-19 tedbirleriyle açıldı

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Girne’de bulunan açık pazar, kademeli açılma kararları doğrultusunda Girne Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kontrollerle açıldı.

Girne açık pazar Covid-19 tedbirleriyle açıldı
 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri açık pazara girişte temassız ateş ölçer kullanılarak, sıcaklık ve maske kontrolü yapılıyor.


Pazar esnafının en az 3 gün içinde yapılmış negatif PCR testlerini de denetleyen Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri, pazarın içinde yoğunluk oluşmaması için giriş ve çıkışlarda önlemler alıyor.


Hijyeni sağlamak için de kontrol noktalarında vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları bulunduruyor.

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