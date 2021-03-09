Gıda satışları arttıkça fiyatlar tırmanıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemize gelen üniversite öğrenci sayısının gözle görülür şekilde arttığını ve bu artış nedeniyle başta gıda satışı ve giyim sektöründe bir canlanma olduğunu dile getirdiler.



Ancak gıda satışı ve giyim sektöründe satışların artmasıyla birlikte fiyatların da yukarıya tırmandığını iddia eden vatandaşlarımız, bu konuda yetkililerin denetimlerini artırmaları gerektiğini belirttiler.

Vatandaşlarımız özellikle gıda satışlarında yükselişi fırsat bilen bazı marketlerin fiyatlarını yukarıya tırmandırdığını, özellikle de sebze ve meyve fiyatlarının çok yükseldiğini sözlerine eklediler.

