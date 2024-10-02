Gıda fiyatları uçtu, sepetler boşaldı

Hayat pahalılığı karşısında alım gücü düşen vatandaşlar, en temel gıda maddelerine bile ulaşmakta zorlanıyor

Ülkemizde temel gıda ürünlerine erişim her geçen gün zorlaşıyor.

31 Ağustos itibarıyla 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 27 bin 402 TL olarak belirlenirken, alım gücü neredeyse tamamen kaybolmuş durumda…

Market ve pazar fiyatlarındaki artışlar baş döndürüyor; temel gıda maddeleri bile ulaşılmaz hale geliyor.

Mevcut haliyle yeni asgari ücret, vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı zorlukları hafifletmekte yetersiz kalıyor.

Market fiyatlarındaki artış, vatandaşların bütçesine ağır bir darbe vuruyor.

Her geçen gün sürekli artan hayat pahalılığı karşısında geçim derdindeki vatandaşlar, fiyatlarla nasıl başa çıkacaklarını bilemiyor.

Gıda ürünlerindeki sürekli fiyat artışları, alışveriş sepetlerini giderek küçültüyor. ZEYTİNYAĞI 772 TL, HELLİM 457 TL…

Marketlerde son dönemde gıda fiyatlarına bakıldığında, pek çok temel ürünün fiyatının “gözle görülür” şekilde yüksek olması dikkat çekiyor.

Fiyatlar sadece meyve ve sebze gibi taze ürünlerde değil, aynı zamanda süt, hellim ve sıvı yağ gibi temel ihtiyaç malzemelerinde de oldukça yüksek…

Özellikle zeytinyağı fiyatı neredeyse asgari ücretlinin maaşını zorlar hale geldi. Örneğin, 1 litre zeytinyağı 772 TL’ye çıkarken, 1.5 kg hellim 457 TL’den satılıyor. Üstelik bu ürünlerin yanı sıra makarna, nohut, bulgur gibi en temel gıda maddelerinin de fiyatları hızla yükseliyor.

SAĞLIKLI BESLENMEK HAYAL OLDU

Vatandaşlar, asgari ücrete yapılan artışın mevcut haliyle onaylanması durumunda bu fiyatlarla sağlıklı beslenmenin hayal olduğunu ve yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığından dert yanıyor.

Birçok kişi, geçim derdini hafifletmek için ek iş arayışında ya da alışveriş alışkanlıklarını ciddi şekilde değiştirmek zorunda kalıyor.

Fiyatlardaki bu yükselişin, vatandaşların alım gücünü olumsuz etkilediği ve sosyal hayatı da derinden sarstığı belirtiliyor.

İŞTE BAZI TEMEL GIDA FİYATLARI

MEYVELER:

Nektarin: 89.99 TL

Şeftali: 89.99 TL

Ananas: (adet) 89.95 TL

Üzüm: 125 TL

İncir: 199.95 TL

Karpuz: 25.90 TL

Muz: 59.95 TL

Armut: 57.90 TL

Elma: 55.90 TL

Nar: 69.90 TL

Portakal: 39.95 TL

Kavun: 29.99 TL

Erik: 79.95 TL

SEBZELER:

Kabak çiçeği (1 bağ): 40 TL

Patates: 63.95 TL

Soğan: 25.95 TL

Sarma: 49.95 TL

Sarımsak: 37.90 TL

Turp: 28.95 TL

Gulumbra: 39.95 TL

Dolmalık biber: 75.90 TL

Çiçek lahanası: 59.99 TL

Kapya biber: 85.90 TL

Havuç: 25.90 TL

Marul: 14.99 TL

Domates: 69.90 TL S

alatalık: 35.95 TL

Ayşe Kadın Fasulye: 119.90 TL

Limon: 39.95 TL

Patlıcan: 17.90 TL

Kabak: 49.90 TL

Kolokas: 89.99 TL

Pancar: 49.99 TL

Barbunya: 139.95 TL

Golyandro: 43.95 TL

Ispanak: 39.95 TL

Roka: 19.99 TL

Mantar: 189.95 TL

Kereviz: 39.99 TL

BAKLİYAT:

Pirinç: 93.99 TL

Bulgur: 44.99 TL

Mercimek: 63.99 TL

Bakla: 141.99 TL

Yeşil mercimek: 79.99 TL

Şehriye: 25.99 TL

Kuru Fasulye: 104.99 TL

Kuru Börülce: 98.99 TL

Nohut: 119.99 TL

Makarna: 27.99 TL

YAĞ:

Zeytinyağı (1 litre): 771.99 TL

Ayçiçek yağı (l litre): 84.99 TL

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ:

Süt (1 litre): 47.99 TL

Yoğurt (500 gram): 109 TL

Hellim (1.5kg): 456.99 TL

ET ÜRÜNLERİ Tavuk bütün (1 kg): 116 TL

Kuzu şiş (1 kg): 700 TL

Kuzu döş (1 kg): 550 TL

Kuzu pirzola (1 kg): 700 TL

Dana kıyma (1 kg): 450 TL

DİĞER GIDALAR

Ekmek: 15 TL

Beef (Tavuk): 56 TL

Kahve: 61.99 TL

Poşet çay (100 adet): 197.99 TL

Tuz (1.5kg): 60 TL

Toz şeker (1.5kg): 55 TL

Domates salçası (839gr) 58 TL

Tuzot: 71.99 TL