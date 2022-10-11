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Gıda enflasyonunda rekor

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KKTC’de yıllık gıda enflasyonu Eylül ayında çıktığı yüzde 123.39 oranıyla rekor seviyesinde kalmayı sürdürdü

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Gıda enflasyonunda rekor

 
KKTC’de yıllık gıda enflasyonu, genel enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 120.32 çıkarken, gıda enflasyonu yüzde 123.39 oranıyla rekor seviyesinde kalmayı sürdürdü.
İstatistik Kurumu verilerine göre, temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı bir yılda yüzde 154.14 oranında zamlandı.
Resmi veriler, yine temel gıdalardan süt fiyatının yıllık bazda yüzde 134.33, tavuk fiyatının da yüzde 165.60 oranında arttığına işaret ediyor.
Eylül 2022 sonuna göre bir yıllık periyotta Tüketici Fiyat Endeksi’nde kapsanan “En Ağırlıklı 40 Madde” içinde yer alan gıdalardan kuzu eti pirzolada yıllık bazda yüzde 61.15, dana eti kıymada yüzde 112.24, hellimde yüzde 114.16, yoğurtta yüzde 110.98 ve damacana su da yüzde 95.07 oranında fiyat artışları yaşandı.
 
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