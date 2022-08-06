Gıda enflasyonu zirvede

Ocak ayında yıllık bazda yüzde 66.76 çıkan gıda enflasyonu 7 ayda iki katına çıktı



Gıda ürünlerinde yaşanan astronomik artışlar, İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz verilerine de yansıdı. Haziranda yüzde 126.92 olarak açıklanan yıllık gıda enflasyonu, temmuzda yüzde 124.88 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında yıllık bazda yüzde 66.76 çıkan gıda enflasyonu 7 ayda iki katı bir artış sergilemiş oldu. Son 30 yıllık periyodun en yüksek gıda enflasyonun yaşandığı bu dönemde, vatandaş için temel gıdalara erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor.

EN FAZLA ARTIŞ YILLIK BAZDA EKMEK, AYLIK BAZDA KIYMADA

Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:

Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) - aylık yüzde 0.41 / yıllık yüzde 182.14

Tavuk Temizlenmiş Bütün - aylık yüzde 0.00 / yıllık yüzde 149.91

Süt Uzun Ömürlü - aylık yüzde 0.00 / yıllık yüzde 135.39

Hellim - aylık yüzde 0.31 / yıllık yüzde 125.10

Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) - aylık yüzde 1.15 / yıllık yüzde 105.26

Dana Eti Kıyma - aylık yüzde 6.45 / yıllık yüzde 102.84

Su Damacana (Pet Şişe) - aylık yüzde 2.75 / yıllık yüzde 94.64

Kuzu Eti Pirzola yüzde 2.82 / yıllık yüzde 65.59

İstatistik Kurumu, enflasyona gösterge kabul edilen tüketici fiyatları endeksinin (enflasyonun) temmuz ayında yüzde 5.21 arttığını açıklamıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 116.56'ya yükselmişti.



