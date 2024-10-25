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GİAD Meclis Başkanlığı seçiminde hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçe sayıldığını savundu

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Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), Meclis Başkanlığı sürecinde, Hukukun üstünlüğünü ilkesinin hiçe sayıldığını savundu ve toplumun yönetime olan güveninin zedelendiğini belirtti.

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GİAD Meclis Başkanlığı seçiminde hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçe sayıldığını savundu
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Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanlığı seçim sürecinde demokratik değerlerin zedelendiği ve hukukun üstünlüğünün hiçe sayıldığı ileri sürülerek bunun endişe yaratığı belirtildi.
Açıklamada, Meclis hukukçuları birden çok mühür bulunan üç oy pusulasının geçersiz olduğu yönünde görüş belirtmesine rağmen, Resmi Gazete’de Meclis Başkanlığı seçim sonucu yayımlanmasının “bir oldu bitti yaratma çabası” olduğunu savunuldu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hukukun, demokrasinin ve adaletin çiğnendiği bu süreç, devlet yönetiminde şeffaflık ve dürüstlük ilkelerinin ne denli göz ardı edildiğini göstermektedir. Hükümetin bu süreci sorgusuz sualsiz kabul etmesi, teslim törenini hızla gerçekleştirmesi ve kamuoyunu hiçe sayan bir tavır sergilemesi, sadece demokrasinin temel prensiplerine zarar vermekle kalmamış, aynı zamanda toplumun güven duygusunu da zedelemiştir. Demokratik olmayan bu yaklaşımlar, yönetimdeki yozlaşmanın ve kişisel çıkarların halkın menfaatlerinin önüne geçtiği bir sistemin açık bir göstergesidir. Bu süreç, sadece Meclis'i değil, tüm toplumu yıpratmış ve derin bir güvensizlik duygusu yaratmıştır.”
Hükümetin pahalılık ve ekonomik sorunlar gibi günlük yaşamı etkileyen sorunlara çözüm bulmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, “Yöneticilerin, halkın ihtiyaçlarını ve beklentilerini görmezden gelip kendi iktidarlarını koruma çabasına girmesi, toplumdaki hoşnutsuzluğu daha da derinleştirmektedir” denildi.
 
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