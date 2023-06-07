"GİAD-ASKON B2B" iş insanları toplantısı yarın Acapulco Otel’de yapılacak

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği’nin (GİAD), ülkedeki iş insanlarının yurtdışı iş ağlarını geliştirmek amacıyla Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Konya Şubesi (ASKON) ile ortaklaşa etkinlikte bir araya geleceği bildirildi.
GİAD’dan verilen bilgiye göre, “GİAD-ASKON” B2B (işletmeden işletmeye) toplantısı yarın 14.30-17.00 saatleri arası Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de yer alacak.
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