banner913
banner932
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
7 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
11 0
 
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
15 0
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
13 0
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
126 0
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
15 0
banner915

"GİAD-ASKON B2B" iş insanları toplantısı yarın Acapulco Otel’de yapılacak

banner476

banner825
"GİAD-ASKON B2B" iş insanları toplantısı yarın Acapulco Otel’de yapılacak
banner931
Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği’nin (GİAD), ülkedeki iş insanlarının yurtdışı iş ağlarını geliştirmek amacıyla Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Konya Şubesi (ASKON) ile ortaklaşa etkinlikte bir araya geleceği bildirildi.


GİAD’dan verilen bilgiye göre, “GİAD-ASKON” B2B (işletmeden işletmeye) toplantısı yarın 14.30-17.00 saatleri arası Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de yer alacak.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.