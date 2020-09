Gezici'ye göre seçimi Tatar kazanacak

Gezici Araştırma Şirketi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptığı son ankete göre, Tatar'ın oyu yüzde 33.9, Akıncı'nın oyu yüzde 29.7, Erhürman'ın oyu ise yüzde 14.7 olarak görüldü. Özersay'ın oyu yüzde 10.2, Arıklı'nın oyu yüzde 6.1 ve Serdar Denktaş'ın oyu yüzde 5.2 olarak açıklandı

İkinci tura Tatar ve Akıncı kaldığı takdirde seçmenlerin yüzde 53,3’ü Tatar’a, yüzde 46,7’si de Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade ettiGezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar ikinci tura kalacak ve Tatar ikinci turda yüzde 53.3 oyla Cumhurbaşkanı olacak.Gezici Araştırma Şirketi, KKTC’de yeni bir araştırma yaptı ve sonuçlarını dün açıkladı. Araştırma, KKTC genelinde 6 ilçe ve kırsallarda 5 – 6 - 7 Eylül 2020 tarihlerinde 4486 katılımcı üzerinden yapıldıAraştırmanın hata payı, "artı ve eksi 2,5" olarak açıklandı. Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 11 Ekim 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 33,9’u Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 29,7’si Mustafa Akıncı’ya ve yüzde 14,7’si ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini belirtti.Ankete göre Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay'ın oyu yüzde 10.2, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın oyu yüzde 5.1, Serdar Denktaş'ın oyu yüzde 5.2 olarak açıklandı.İKİNCİ TURAraştırmaya katılan KKTC Halkı’nın Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. tura kalsa ve adaylar Tatar ve Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde Tatar'ın oyu yüzde 53.3, Akıncı'nın oyu ise 46.7 olarak gösterildi.Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre Kuzey Kıbrıs Türk Halkı’nın çıkarlarını müzakerede en iyi temsil edecek ismin kim olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 30,4’ü Mustafa Akıncı’nın olduğunu ifade ederken yüzde 34,8’i Ersin Tatar olduğunu belirtti.Murat Gezici: "Tatar’ın pandemi sürecinde halkın geneline yönelik aldığı riskler ve Doğu Akdeniz konusunda gösterdiği duruş, halk arasında takdir topluyor. Memur maaşlarında sorun yaşanmaması da Tatar’a büyük artılar getirdi"Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici'nin Ersin Tatar ile ilgili değerlendirmesi şöyle:"Başbakan Ersin Tatar’ın dünyada yeniden yükselişe geçen pandemi sürecinde halkın geneline yönelik aldığı riskler takdir topluyor. Sayın Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ve muhalefetin ‘ülkeyi kapatalım’ anlayışına karşı, ülkenin kaosa sürüklenmesini engelleyen adımların atılmasını sağladı. Başbakan Tatar’ın, pandemi hastanesinin yapılışını hızlandırması, Türkiye’nin bu süreçte her anlamda desteği halk arasında önemsenen noktaya geldi.Bunun yanında Kuzey Kıbrıs’a gelen suyun tamir süreci ile ilgili son noktanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile birlikte halka gösterilmesi önemliydi. Kıbrıs Türk Halkı’nın ezici çoğunluğu hem sosyal hem de ekonomik olarak geleceğinin Türkiye ile iyi ilişkilerden geçtiğini ifade etmektedir.Sn. Tatar’ın Doğu Akdeniz konusunda gösterdiği duruş, halk arasında takdir toplamaktadır. Türkiye’nin başta Yunanistan, Fransa ve Rum Yönetimi ile Doğu Akdeniz’de verdiği mücadeleye Kıbrıs’tan destek çıkılması halkın istediği bir siyasi anlayış.Daha önceki raporlarda da belirttiğimiz gibi ekonomik olarak memurların maaşlarında sorun yaşanmaması, Türkiye ile ilişkilerin en üst seviyede olması, Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması Tatar’a büyük artılar getirmektedir.Tatar’ın Kapalı Maraş’ın açılması sürecinde izlediği politika, Kıbrıs konusunda gösterdiği hedef de halk tarafından desteklenmektedir.UBP’de son dönemde, ‘bu seçim Tatar’ın değil, UBP’nin seçimidir’ söylemlerinin yükselmesi de dikkat çekicidir.UBP tabanı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılması sonrasında tek başına iktidar olacaklarını gördükleri için seçimlere daha çok sahip çıkmaktadır.UBP’de kaybedilecek bir seçimin partinin geleceğinin felaket olacağı anlamına gelmektedir.UBP tabanında, partinin adayı dışında bir adayı destekleyecek olanların da parti içerisindeki geleceklerinin olmayacağı ifade edilmektedir.Hem UBP tabanı hem de Kıbrıs Türk Halkı, Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte hem ekonomik hem de sosyal anlamda geleceklerinin parlak olacağını düşünmektedir.Sn. Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçileceği kesin gibidir.Gezici: Akıncı’nın, Saray’a kapanmış bir görüntüsü var. Türkiye’yi suçlayıcı dil kullanması halkta ciddi tepki çekiyor. Akıncı’nın yarışı kazanma şansı, Tatar karşısında imkansızdır"Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici'nin, Mustafa Akıncı ile ilgili değerlendirmesi şöyle:"Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Doğu Akdeniz’de yaşananlar karşısında inisiyatif alamaması halk arasında dikkat çekmektedir.Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatleri konusunda rol almak istemektedir.Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye ile kavga eden bir pozisyonda olması bunun zor olacağını göstermektedir.Sayın Akıncı’nın yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin seçimlere müdahale ettiğini iddia etmesi ve Türkiye’yi suçlayıcı bir dil kullanması da halk arasında ciddi tepki çekmektedir.Kıbrıs Türk Halkı her açıklamasında Türkiye’yi suçlayan bir Cumhurbaşkanı değil, Türkiye ile ortak noktada buluşabilecek bir Cumhurbaşkanı istemektedir.Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Saray’a kapanmış bir görüntüsü de öne çıkmaktadır.Uluslararası aktörler de Türkiye ile kavga eden bir görüntüsü ile öne çıkan Akıncı’nın seçimlerde favori bir aday olduğunu düşünmemektedir.Kapalı Maraş’ın açılma sürecindeki tutumu da dikkat çekmektedir. Rumların, ‘Türk yönetiminde açılacak Maraş’a geliriz’ demesine karşın Akıncı’nın ‘Maraş açılamaz’ görüşünü öne sürmesi anlaşılır olarak değerlendirilmemektedir.Kıbrıs sorunu çözeceğim diyerek göreve gelen Akıncı’nın, Rum lider Anastasiadis karşısında hiç bir ilerleme sağlamaması en büyük dezavantajlarındandır.Halk, Akıncı’nın 5 yıllık süreçteki Kıbrıs konusundaki performansını başarısız görmektedir.Pandeminin başlangıcında binlerce vakadan ve ölümden bahseden Akıncı’nın, dünyada yükselen kovid-19 vakaları karşısında sadece hükümeti suçlaması halk arasında eleştirilmektedir. Halk dünya devletlerinin dahi pandemi karşısında nasıl çaresiz kaldığını görmektedir.Halk, tanınmayan ve dünya ile bağlantısı sadece Türkiye üzerinden olan Kuzey Kıbrıs’ı başarılı görmektedir.Akıncı’nın Türkiye ile kapıları kapatalım politikası güderken, Güney ile kapıların açık kalması anlayışı da tepki çekmektedir. Kıbrıs Türk Halkı, her açıklaması ve eyleminde Türkiye’nin hedef yapılmasını onaylamamaktadır.Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile iyi ilişkiler istemektedir. Bunun yanında onurlu bir duruşu; asla bir kafa tutan anlayış olarak görmemektedir.Halk, Akıncı’nın Kıbrıs konusunda ve Doğu Akdeniz’de söyleyecek bir sözünün atacak bir adımının olmadığını, bu nedenle seçimlerin göbeğine Türkiye’yi yerleştirdiğini düşünmektedir.Halkın çoğunluğu Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını istemektedir. Halk, Akıncı’nın 5 yıllık performansı ile bunun başarılamayacağına gördü.Akıncı’nın taraftarlarının CTP’nin tabanına yönelik söylemleri ve hareketleri de zayıflık olarak değerlendirilmektedir. CTP tabanının çoğunluğu 2015’te seçilmesine yardım ettikleri Akıncı’nın agresif tavrını reddetmektedir.Akıncı’nın yarışı kazanma şansı, Tatar karşısında imkansızdır.Gezici: "CTP tabanı Erhürman’a güvenmemekte ve desteğini Akıncı’dan yana kullanmaktadır"Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici'nin Tufan Erhürman ile ilgili değerlendirmesi şöyle:"Sayın Tufan Erhürman’ın en büyük dezavantajı parti tabanıdır. Parti tabanı Erhürman’a güvenmemekte ve desteğini Akıncı’dan yana kullanmaktadır. Erhürman’ın tabanını ikna edememesi seçimin ilk turda kaybedilmesi anlamına gelmektedir. CTP tabanı Erhürman’ın Başbakan olarak kalmasını istemektedir.CTP’de, Cumhurbaşkanlığı seçimleri değil de genel seçimlere gidiliyor görüntüsü de vardır. Erhürman’ın, Kıbrıs konusundaki düşüncelerden çok genel seçimleri ilgilendiren konulara değinmesi zayıflık olarak görünmektedir.Halk arasında güvenilir olarak da bilinen Erhürman’ın, Tatar ve Akıncı karşısında ikinci tura kalma şansı yoktur. CTP tabanının çoğunluğu Akıncı diyecektir, ama azımsanmayacak bir oranda CTP’linin de (Akıncı’nın tabanının tavırları nedeniyle) ikinci turda sandığa gitmeyeceği değerlendirilmektedir."Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici'nin, Kudret Özersay ile ilgili değerlendirmesi şöyle:"Daha önceki anketlerde de söylediğimiz gibi Sayın Kudret Özersay’ın ikinci tura kalma şansı yoktur. Özersay’ın marjinal bir grubun oyunu alabilirim düşüncesiyle net ifadeler kullanmaması dikkat çekmektedir. Özersay’ın sosyal medyada yazılan her yorum karşısında dahi halkın çoğunluğunu değil de bir grubu memnun edecek söylemlerde de bulunması hem parti tabanın da hem de sağ kesimde rahatsız edici olarak değerlendirilmektedir.Kıbrıs konusunda ve Kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili yalpalayan bir politika izlemesi de tepki çekmektedir. Halk, Kapalı Maraş’ın açılma sürecinin Özersay’ın tavrı nedeniyle yavaşladığını düşünmektedir.Özersay’ın, ‘bu iş başka’ sloganıyla devam ettiği seçimlerde, ikinci tura kalma şansı hiç yoktur.HP tabanının, büyük bir çoğunluğu da ikinci turda Tatar’a destek vereceklerini ifade etmektedir."Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici'nin, Erhan Arıklı ile ilgili değerlendirmesi şöyle:"Sayın Erhan Arıklı, hem parti içerisindeki kavgalar hem de izlediği siyasi anlayışla halkı endişelendiren bir görüntü sergilemektedir. Kullandığı dil ayrıştırıcı olarak değerlendirilmektedir. Kıbrıs Türk Halkı, ‘sadece Türkiyeli seçmenlerin partisiyim’ görüntüsü veren Arıklı’ya güvenmemektedir. Seçim çalışmalarında Türkiye’ye yönelik de, ‘Türkiye’ye rağmen büyüyoruz’ iddiaları Türkiyeli seçmenlerin de partiden uzaklaşmasına neden olmuştur. Arıklı seçmeni kutuplaştırıyor çoğulcu politika yürütmüyor siyasetten kopma noktasına gelmiştir. Arıklı’nın Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusundaki politikaları da zayıf olarak değerlendirilmektedir.YDP tabanının büyük bir çoğunluğu % 80’nı ikinci turda Sn. Ersin Tatar’a destek vereceklerini ifade etmektedir"Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici'nin, Serdar Denktaş ile ilgili değerlendirmesi şöyle:Sayın Serdar Denktaş’ın, yaptığı toplantılarda da Türkiye’yi suçlayıcı bir dil kullanması, babası Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı da tenkit etmesi sağ tabanda kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Denktaş’ın başarısız olacağını bile bile seçimlere girmesi bir amaç olarak değerlendirilmektedir. DP tabanının büyük bir çoğunluğu yani % 85’i ikinci turda Sn. Ersin Tatar’a destek vereceklerini ifade etmektedir."Gezici'nin araştırmasına katılan halkın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5 yıllık görev süresince Kıbrıs konusundaki performansını nasıl bulduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 37,7’si başarılı bulduğunu ifade ederken yüzde 62,3’ü başarısız bulduğunu ifade etmektedir.Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın halkla bütünleşmesini, kaynaşmasını yeterli bulup bulmadığına ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 40,4’ü yeterli bulduğunu ifade ederken yüzde 59,6’sı yetersiz bulduğunu ifade etti.Öte yandan araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Türkiye ve KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesinde nasıl bir rol oynadığı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 30’u olumlu katkı yaptığını ifade ederken yüzde 58,9’u olumlu katkı yapamadığını ifade etti.Gezici'nin araştırmasına katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 39,3’ü UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 25,9’u CTP’ye oy vermek istediğini ve yüzde 11’i HP’ye oy vermek istediğini ifade etti.Ankette TDP'nin oyu yüzde 8.6, YDP'nin oyu yüzde 7.5, DP'nin oyu da yüzde 4.2 olarak gösterildi. TKP-YG'nin oyu ise 2.9'da kaldıGezici'nin araştırmasına katılan halkın Türkiye ile KKTC Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerin soğuk olduğunu düşünüp düşünmemesine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 72,5’i soğuk olduğunu ifade ederken, % 27,5’i ise soğuk olmadığını ifade etti.Gezici'nin araştırmasına katılan halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 80,9’u iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken yüzde 19,1’i Rumlarla federasyon getirmesi gerektiğini ifade etti.Gezici'nin araştırmasına katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 81,9’u aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 4’ü iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.Gezici'nin araştırmasına katılan halkın Maraş’ın açılmasının Kıbrıs Türklerinin yararına olup olmadığı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 78,7’si yararına olacağını ifade ederken % 12,6’sı zararına olacağını ifade etti.Gezici'nin araştırmasına katılan halkın kuvvetler ayrılığına dayalı çağdaş bir başkanlık sistemi, istikrarlı hükümetlerin ülkeyi yönetmesi açısından gerekli olup olmaması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 57’si gerekli olduğunu ifade ederken yüzde 26,3’ü gereksiz olduğunu ifade etti.Gezici'nin araştırmasına katılan halkın mavi vatan içerisinde Türkiye’nin KKTC Halkı’nın haklarının korunması için sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 84,9’u desteklediğini ifade ederken % 6,5’i desteklemediğini ifade etti.