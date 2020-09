Gezici'ye göre Akıncı ve Tatar ikinci tura kalacak

Gezici Araştırma Şirketi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptığı son ankete göre, Akıncı'nın oyu yüzde 33.4, Tatar'ın oyu yüzde 32.1, Erhürman'ın oyu ise yüzde 16.6 olarak görüldü. Özersay'ın oyu yüzde 9.2, Arıklı'nın oyu yüzde 5.1 ve Serdar Denktaş'ın oyu yüzde 3.4 olarak açıklandı

Seçmenler, ikinci tura Tatar ve Akıncı kaldığı takdirde yüzde 50,8’i Tatar’a, yüzde 49,2’si de Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade ettiGezici Araştırma Şirketi, KKTC’de yeni bir araştırma yaptı ve sonuçlarını dün açıkladı.Araştırma, KKTC genelinde 6 ilçe ve kırsallarda 21-22- 23 Ağustos 2020 tarihlerinde ve 4530 katılımcı üzerinden yapıldı.Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 11 Ekim 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, yüzde 33,4’ü Mustafa Akıncı’ya, yüzde 32,1’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 16,6’sı ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etti.Ankete göre Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay'ın oyu yüzde 9.2, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın oyu yüzde 5.1, Serdar Denktaş'ın oyu yüzde 3.4 ve MDP Cumhurbaşkanı adayı Fuat Çiner'in oyu yüzde 0.2 olarak açıklandı.İKİNCİ TURAraştırmaya katılan KKTC Halkı’nın Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. Tura Kalsa ve adaylar Tatar ve Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 50,8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 49,2’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etti.Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici, anket sonuçlarıyla ilgili şöyle dedi:"Anketimizin sonuçları incelendiğinde Sayın Ersin Tatar ile Sayın Mustafa Akıncı arasında geçeceğinin kesin olduğu net bir şekilde görülmektedir. İki adayda oylarını bir önceki aya göre biraz daha oylarını artırdı diyebiliriz. Seçim ilk turda bitmeyecek ve bu iki aday Sayın Akıcı ile Sayın Tatar ikinci tura kalacaklardır.Bu da şu an için birinci turda başa baş bir yarışın devam etmekte olduğunu göstermektedirAncak ikinci turda Sayın Tatar’ın az farkla da olsa kazanacağını düşünenlerin Akıncı’nın kazanacağını düşünenlerden fazla olduğunu da belirtmekte fayda var."Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici'nin Ersin Tatar ile ilgili değerlendirmesi şöyle:"Sayın Tatar, Pandemi sürecini riskler alarak başarılı şekilde yürüttü. Memurların maaşların tam ödenmesi kesintilerin iade edilmesi memurların güveni kazanmıştır. Kıbrıs Türk halkının büyük bir kesimi de bunu görmektedir. Tatar’ın döneminde Türkiye ile ilişkilerin en üst seviyede olması, Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması Tatar’a büyük artılar getirmektedir. Tatar’ın Türkiye ile ilişkiler yanında Kıbrıs konusundaki söylemleri de, halk arasında sahiplenilmektedir. Tatar’ın, her kesimden insanla sohbet etmesi, halkın arasında olması, her kesimle diyalog kurabilmesi halk arasında ciddi övgüler almaktadır. UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde tek başına iktidar olabileceğinin görünmesi, parti tabanında heyecan yaratmaktadır. UBP’nin bütün olarak Genel Başkanı’na sahip çıkması durumunda Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı kesin gözükmektedir.Bazı yaşananlar Ersin Tatar için olumsuz yorumlar yapılmasına yol açmışsa da Tatar’ın artıları hala eksilerinden çok fazladır ve bu kendisini yarışta doğal olarak öne çıkarmaktadır."Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici'nin, Mustafa Akıncı ile ilgili değerlendirmesi şöyle:"Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim ve Kıbrıs sorunun durağandan da öte bir durumda olması Sayın Akıncı’nın durumunu zorlaştırmaktadır. 2015’teki seçimlerde "Kıbrıs sorunu çözeceğim, Maraş’ı açacağım" iddialarıyla seçim propagandasını yapan Akıncı, bu konularda hiç bir ilerleme sağlayamadı. Kendisine en çok desteği veren sol kesimde de hayal kırıklığı yaratan Akıncı, sıkışmışlık göstergesi olarak Kıbrıs konusu dışında her konuda açıklama yapmak zorunda kaldı. Akıncı’nın görevi boyunca Kıbrıs konusunda ortaya bir belge dahi konulacak performans sergilemesi halk arasında dikkat çeken bir durum.Kıbrıs Türk halkının, Rumların çözüm istediğine inanmaması, Kıbrıs Türk halkının iki devletli bir çözüme yönelmesi Akıncı’nın eksileridir. Pandemi sürecinin de Akıncı’ya eksi veya artı bir etkisi olmamıştır. Akıncı’nın Bakanlar Kurulu’na başkanlık yaptığı dönemde, OHAL ilan edilmesini istemesi, binlerce vakadan bahsetmesi de puan kaybetmesine neden olmuştur. KKTC’nin, Akıncı’nın söylemlerine rağmen, dünyanın en başarılı ülkesi konumunda olması, Akıncı’nın güvenirliğinin de sorgulamasına neden olmuştur.Kıbrıs Türk halkı, her şartta kendisine destek olan Türkiye konusunda da büyük hassasiyet göstermektedir. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye ile ilişkileri sıfırlayan tavrı, halk nezdinde sorgulanmaktadır. Halk Türkiye’siz bir geleceği görmemektedir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile iyi ilişkiler istemektedir. Bunun yanında onurlu bir duruşu; asla bir kafa tutan anlayış olarak görmemektedir. Kıbrıs Türk halkı yüzde 80’e varan oranla Doğu Akdeniz’de KKTC ve Türkiye’nin politikasını desteklerken; Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, yaşananlar karşısında suskun tavrı kabul görmemektedir.Akıncı’nın yarışı kazanma şansı artık daha zor olacak. "Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici'nin Tufan Erhürman ile ilgili değerlendirmesi şöyle:"Sayın Tufan Erhürman, beklenen çıkışı bir türlü yapamamıştır. Başbakanlık dönemini başarısız şekilde geçiren Erhürman, hem Türkiye hem de Kıbrıs konusunda halkın istediği çıkışları yapmadı. Erhürman’ın, parti içerisindeki ‘Akıncı taraftarları’nı memnun etme düşüncesiyle hareket etmesi, CTP tabanından çok önemli miktarda oyun Akıncı’ya gitmesine engel olmamaktadır. Bunun yanında CTP tabanı, Erhürman’ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istemiyor. Parti içerisinde öne çıkan isimlerim kamuoyuna, ‘Akıncı önde’, ‘Akıncı kazanır’ yönünde açıklamalar yapması, Erhürman’ın ikinci tura kalamayacağının da göstergesidir. Sayın Erhürman, doğru politikalar ve çalışmalarla gelecekte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıkabilecek adaydır."Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici'nin, Kudret Özersay ile ilgili değerlendirmesi şöyle:"Sayın Özersay’ın ikinci tura kalma şansı yoktur. Hem pandemi hem de politikaları nedeniyle halk arasında ciddi oranda sorgulanan bir lider konumuna gelmiştir.Halka vaat ettiklerinin dışında hareket etmesi, partisi içerisindeki isimlerin hükümetin bütünlüğü dışında açıklamalar yapması halk arasında tepki çekmektedir.Özersay’ın partisinin muhalefet partisi gibi hareket etmesi kabul edilmemektedir.Her yaşanan krizde, ‘hükümeti bırakırım giderim’ tavrı halk arasında güveni ciddi şekilde azaltmıştır. Özersay’ın ve partisinin sadece kendilerini, ‘her şeyi iyi biliyor’ konumunda görmesi, tüm partileri dışlayan bir anlayışta olması büyük bir handikap.Halk, HP’den beklediğini göremediği için Özersay’ı Cumhurbaşkanı seçmek istememektedir. Cumhurbaşkanlığı şansı çok zayıftır."Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici'nin, Erhan Arıklı ile ilgili değerlendirmesi şöyle:"Sayın Arıklı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı mecburidir. Üçlü koalisyon kurmak için her yolu deneyen Arıklı’nın, parti tabanını tutmak için aday olduğu görülmektedir. Partisinin 3’e bölünmüş görüntüsü, parti içerisindeki tartışmalar kamuoyuna yansımasa da, partililerin bildiği konulardır. Halk arasında en fazla asla oy vermem dediği aday olan Arıklı’nın, başarısız bir seçim geçireceği değerlendirilmektedir."Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici'nin, Serdar Denktaş ile ilgili değerlendirmesi şöyle:Sayın Serdar Denktaş, partisinden habersiz şekilde aday olmuştur. Partisi gönülsüz olarak Denktaş’ı destekleme kararı almıştır. Türkiye’nin hassasiyet gösterdiği bir seçimde Denktaş’ın sağ oyları bölecek bir adım atması da not edilmelidir. Denktaş’ın seçimlerde yüzde 2 veya 3 civarında oy alacağı, ikinci tura kalamayacağı görülmektedir. Denktaş’ın tabanının ikinci turda Sayın Tatar’ı destekleyeceğini de belirtelim."Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 38,9’u UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 26.4’ü CTP’ye oy vermek istediğini ve % 9,9’u HP’ye oy vermek istediğini ifade etti.YDP'nin oyu yüzde 8.7, TDP'nin oyu yüzde 7.3, DP'nin oyu da yüzde 6.2 olarak gösterildi.Gezici'nin araştırmasına katılan halkın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5 yıllık görev süresince Kıbrıs konusundaki performansını nasıl bulduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 45,7’si başarılı bulduğunu ifade ederken % 54,3’ü başarısız bulduğunu ifade etmektedir.Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye ve KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesinde nasıl bir rol oynadığı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 31’i olumlu katkı yaptığını ifade ederken % 58,3’ü olumlu katkı yapamadığını ifade etmektedir.Gezici'nin araştırmasına katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 81,1’i aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 4,1’i iptal edilmesi gerektiğini ve % 4,9’u ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini ifade etti.Gezici'nin araştırmasına katılan halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 78,2’si iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken % 21,8’i Rumlarla federasyon getirmesi gerektiğini ifade etti.Gezici'nin araştırmasına katılan halkın Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye ziyareti sonrasında 100 yataklı hastane yapımını nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 57,8’i olumlu bulduğunu ifade ederken % 29,9’u olumsuz bulduğunu ifade etmektedir.Gezici'nin araştırmasına katılan halkın mavi vatan içerisinde Türkiye’nin KKTC Halkı’nın haklarının korunması için sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 76,8’i desteklediğini ifade ederken % 13,4’ü desteklemediğini ifade etmektedir.Gezici'nin araştırmasına katılan KKTC Halkı’nın kuvvetler ayrılığına dayalı çağdaş bir başkanlık sistemi, istikrarlı hükümetlerin ülkeyi yönetmesi açısından gerekli olup olmaması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 58,3’ü gerekli olduğunu ifade ederken % 29,3’ü gereksiz olduğunu ifade etmektedir.