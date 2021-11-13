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“Geriye çaresiz bir aile ve cevapsız sorular kaldı”

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabında 8 yaşında hayatını kaybeden Meryem Ceren Kırma’nın kaybından dolayı yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

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“Geriye çaresiz bir aile ve cevapsız sorular kaldı”
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Harmancı’nın paylaşımı şöyle:
“Hayata eşit başlayamıyoruz, şartları sonradan eşitleyemiyoruz, kamu sağlık sisteminin bir kısmından inanılmaz verimli hizmet alıp bir kısmından hiç bir şekilde etkin sağlık hizmeti alamıyoruz, bazen ilaç alamıyoruz bazen tahlil dahi yapamıyoruz.
Özel hastanelerde gerekli gereksiz tetkikler yapılıp dünya para verilebilir korkusu ile önemli bir topluluk bakınamıyoruz.
Ülkeyi mafya, oligark ve çetelere teslim edip “bizimdir” diye gururlanıyoruz, pozlar veriyoruz, 48 saat söylenip aynen yola devam ediyoruz.
Küçüktü hem de çok, kayıp gitti…
Çaresiz bir aile kaldı geriye ve bir de cevapsız sorular.
Çok üzgünüm.”
 
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