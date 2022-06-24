Geride kül yığını kaldı

Mersinlik bölgesinde çıkan yangın üçüncü gününde de devam etti. Yangına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi. Ancak şiddetli rüzgâr dün de önünde ne varsa alevlere katıp, yakıp kavurmaya devam etti

Ülkenin üzüntü ve endişeyle takip ettiği yangında 72 saat geride kaldı.Mersinlik bölgesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları üçüncü gününde de devam etti. Karadan sürdürülen söndürme ve yangının daha fazla alana yayılmaması çalışmalarına havadan da destek verildi.Kantara- Ardahan bölgesine kadar yayılan yangını söndürmek için karadan vehavadan yoğun bir çalışma yürütüldü.Yangına dün 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.Öte yandan İsrail’den iki yangın söndürme uçağı da çalışmalara katkı koydu.Türkiye’den gelen İnsansız Hava Araçları bölgede keşif yapıp, Türkiye, İngiliz üsleri ve Rum kesiminden gelen hava yangın söndürme araçlarına bilgiİskele’ye bağlı Mersinlik bölgesinde Salı günü öğle saatlerinden beri devam eden yangına karşı seferberlik sürerken, şiddetli rüzgâr dün de önünde ne varsa alevlere katıp, yakıp kavurmaya devam etti.Özellikle önceki akşam, bölgede yaşam süren vatandaşlar için adeta kâbus dolu bir gece oldu. Sürekli yön değiştiren şiddetli rüzgâr, yangının farklı köyleri tehdit etmesine neden oldu. Yangının en çok yaklaştığı Mersinlik ve Ardahan köylerinde yaşam süren vatandaşlar evlerini arkalarında bırakarak gözü yaşlı şekilde köylerini boşaltmak zorunda kaldı. Yangın bölgesindeki bazı ağıllarda hayvanlar da zarar gördü. Birçok köyde vatandaşlar yangının yerleşim yerlerine ulaşamaması için sabah saatlerine kadar traktörlere tarlaları sürdü.Binlerce ağaç, doğal yaşam ihmal yüzünden yok oldu. Şiddetli rüzgârın etkisini kaybetmemesi, karadan ulaşımın neredeyse imkânsız olduğu yangın bölgesindeki ekipleri çaresiz bıraktı. Birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar da yangına müdahale için seferber olarak bölgeye akın etti ancak yangına karadan müdahale imkânı söz konusu olamadı.Yangının başladığı Mersinlik köyünde vatandaşların gergin bekleyişi vardı. Yaşlı, kadın ve çocuklarını köyden uzaklaştıran Mersinlik köyünün genç erkek nüfusu köylerini yangından korumak için teyakkuzdaydı.Su tankerlerini ve traktörlerini hazırlayarak köy meydanında bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar, yangının olası şekilde Mersinlik köyüne ulaşması halinde mücadele edebilmek amacıyla hazırda bekledi.Sabahın ilk ışıkları ile birlikte 5 hava aracı bölgedeki yangına müdahaleye başladı.Yangının söndürülen bazı alanları arasında asker soğutma çalışması yaptı. Bölgede güneyden gelen polis helikopterinin söndürme çalışmalarına destek verdiği de alanda gözlemlenen hareketlilik arasındaydı.