Geride acı hikayeleri kaldı

Girne-Değirmenlik yolundaki katliam gibi kazada yaşamlarını yitiren 4 ‘yabancı’… ‘Yabancı’ oldukları için bu facia, ülkede çok fazla gündem olmadı, erkenden unutuldu. Yaşamlarını yitiren 4 “yabancı” Kuzey Kıbrıs’ın emekçisiydi. Umutları, hayalleri vardı, acıları ise bizden binlerce kilometre uzağa ulaştı. Geride yürek yakan hikayeleri kaldı



KKTC’nin karanlık yollarında kazalara kurban giden onlarca kişiden 4’ü daha istatistiklerde birer sayı oldu. Acıları ise bizden binlerce kilometre uzağa ulaştı…

Kimdi bu insanlar? Nereden gelmişlerdi? Hikâyeleri neydi?

Selda Bektaş, acılı aileler ve yakınları ile konuştu…

CENAZELERE “KKTC” ENGELİ!

Hindistan’ın KKTC’de bir temsilciği bulunmuyor; elçilik Güney’de…

Ancak ölü bedenler de tıpkı Kıbrıs’ta yaşayan diğer canlılar gibi sınırlara takılıyor…

Güney’den çok daha hızlı, ucuz ve kolay gönderilecek cenazeler, KKTC’de yaşamını yitirdikleri için Ankara üzerinden Hindistan’a gidecek.

3 cenaze önce Yeni Delhi’ye oradan da uçak bulanabilirse, 1100 kilometre ötedeki köylerinde defnedilecek.

Acılı aileler cenazelerin bozulmasından endişe ediyor.

KIBRIS’IN KUZEYİ NEDEN BU KADAR ‘KARANLIK’?

Yaşamlarını yitiren 4 “yabancı” Kuzey Kıbrıs’ın emekçisiydi. Yaşamları, karanlık yollarda son buldu.

Polen’in cenazesinde yanıma yaklaşan Kıbrıslı aileler, gece araba sürmeye korktuklarını söylüyor. Her geçen gün artan ölümlü kazalara ilişkin acilen bir çalışma yapılmalı.

Hangi kaza ne sebeple gerçekleşiyor? Sadece sürücü mü suçlu? Yollarda kazaya sebep olan teknik yol kusurları mı var? Kıbrıs’ın kuzeyi neden bu kadar ‘karanlık’?

Girne-Değirmenlik yolu nda Pazartesi günü sabaha karşı meydana gelen kazada aynı araçta 4 kişi feci şekilde hayata gözlerini yumdu. Biri ağır 2 kişi de yaralandı.KKTC’nin karanlık yollarında kazalara kurban giden onlarca kişiden 4’ü daha istatistiklerde birer sayı oldu. Acıları ise bizden binlerce kilometre uzağa ulaştı…Kimdi bu insanlar? Nereden gelmişlerdi? Hikâyeleri neydi?Selda Bektaşacılı aileler ve yakınları ile konuştu…Hindistan’ın KKTC’de bir temsilciği bulunmuyor; elçilik Güney’de…Ancak ölü bedenler de tıpkı Kıbrıs’ta yaşayan diğer canlılar gibi sınırlara takılıyor…Güney’den çok daha hızlı, ucuz ve kolay gönderilecek cenazeler, KKTC’de yaşamını yitirdikleri için Ankara üzerinden Hindistan’a gidecek.3 cenaze önce Yeni Delhi’ye oradan da uçak bulanabilirse, 1100 kilometre ötedeki köylerinde defnedilecek.Acılı aileler cenazelerin bozulmasından endişe ediyor.Yaşamlarını yitiren 4 “yabancı” Kuzey Kıbrıs’ın emekçisiydi. Yaşamları, karanlık yollarda son buldu.Polen’in cenazesinde yanıma yaklaşan Kıbrıslı aileler, gece araba sürmeye korktuklarını söylüyor. Her geçen gün artan ölümlü kazalara ilişkin acilen bir çalışma yapılmalı.Hangi kaza ne sebeple gerçekleşiyor? Sadece sürücü mü suçlu? Yollarda kazaya sebep olan teknik yol kusurları mı var? Kıbrıs’ın kuzeyi neden bu kadar ‘karanlık’?