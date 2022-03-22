“Geri adım yok”

Başbakan Sucuoğlu, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi konusunda “geri adım diye birşey yok” dedi



Başbakan Faiz Sucuoğlu belediyelerde gerçekleştirilen uyarı greviyle çerçevesinde yerel yönetimlerde ne düşünüldüğü konusunda açıklamada bulundu.

Sucuoğlu, 13 belediye ile yerel seçimin yapılabileceğini söyledi.

Sucuoğlu, “28 belediye ile bu iş yürütülemez. 4 yıl 28 belediye ne yapacak? Haziran sonundan sonra ne yapacak? Bir kararlılık varsa oturalım, tartışalım. Salı’ya kadar zaman var” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi konusunda “geri adım diye birşey yok” dedi.

Sucuoğlu seçimlerin 6-8 ay ertelenebileceğini bu konuyu parti başkanlarıyla oturup konuşacaklarını zorla birşey yaptırma niyetinde olmadıklarını belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, 28 belediyenin sürdürülebilirliliğinin zor olduğunu belediyelerden bir kısmının ciddi mali krizle boğuştuğuna dikkat çekti.

Sucuoğlu, bazı belediyelerin kapanmasının değil birleşmenin sözkonusu olduğunu bu anlamda herhangi bir çalışanın işten durdurulması veya başka yere naklinin sözkonusu olmayacağını vurguladı.

