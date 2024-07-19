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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
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“Gerekirse Türkiye burada deniz ve hava üsleri kurmalı”

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Meclis Başkanı Töre, Güney’de yapılması planlanan deniz üssü faaliyetlerini eleştirdi ve gerektiği takdirde Türkiye’nin KKTC’de deniz ve hava araçlarının konuşlandığı üsler kurabileceğini söyledi

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“Gerekirse Türkiye burada deniz ve hava üsleri kurmalı”
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencileri, TCG Bayraktar (L-402) gemisi ile icra ettikleri açık deniz eğitimleri kapsamında, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına iştirak etmek üzere Gazimağusa’da liman ziyareti gerçekleştirdi.
Öğrenciler tarafından Gazimağusa Zafer Anıtı’na çelenk kondu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Öğrenciler daha sonra İsmet İnönü Bulvarı’nda tabur yürüyüşü gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Deniz Harp Okulu komutan ve öğrencilerini kabulünde, gerektiği takdirde Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde deniz ve hava araçlarının konuşlandığı üsler kurabileceğini söyledi.
Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan Deniz Harp Okulu komutan ve öğrencilerini Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kabuldeki konuşmasında, Türk askerinin adada bulunmasının KKTC açısından güven, Türkiye açısından da Doğu Akdeniz’de üstünlük sağladığını söyledi.
Güney Kıbrıs’ta yapılması planlanan deniz üssü faaliyetlerini de eleştiren Töre, Rum Yönetimi’nin atacağı her adımın karşılığının KKTC’de atılması gerektiğini ifade etti. Rum Yönetimi’nin adayı silahlandırdığını ifade eden Töre, bu çabanın beyhude olduğunu Türkiye’nin bölgenin en güçlü ülkesi olarak Doğu Akdeniz'de yer aldığını kaydetti.
Zorlu Töre, KKTC ile Türkiye’nin ilelebet birlikte hareket edeceğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadan gitmeyeceğinin de altını çizdi.
Kafile Komutanı Eğitim Filotillası Komodoru Dz. Alb. Volkan Salih Eser ise, Mavi Vatan’ın bekçileri olan öğrencileri geleceğe hazırlamak için eğitimlerini sürdürdüklerini ifade etti.
 
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