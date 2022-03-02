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“Gerekirse acı reçete kullanacağız”

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Başbakan Sucuoğlu, ekonomide gerekli tedbirleri alarak gerekirse “acı reçete” kullanacaklarını söyledi

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“Gerekirse acı reçete kullanacağız”

 
Meclis’te Hükümet Programı üzerindeki görüşmeler 16 buçuk saat sürdü ve dün sabaha yakın tamamlandı.
Meclis’te tüm muhalefet milletvekillerinin konuşmasının tamamlanmasının ardından kürsüye gelen Başbakan Faiz Sucuoğlu,  16 buçuk saattir tüm muhalefet milletvekillerini dinledikleri konuşmalarda bardağın hep boş tarafının görüldüğünü söyledi. Sucuoğlu,  “Merak ettim Hükümet Programı’nın  bir satırı bile doğru değil mi” diyerek sitem etti.
Sucuoğlu, ülkedeki sıkıntının hangi boyutta olduğunu muhalefetin de bildiğini belirterek, ekonomide gerekli tedbirleri alarak gerekirse  “acı reçete” kullanacaklarını söyledi.
“Ya tamamen kaybedeceğiz, ya  gerekli tedbirleri alacağız” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Seçilme gailemiz yok; radikal kararsa radikal karar.  Sıcak parayı nasıl getireceğiz onun planlamasını yapacağız. Sıcak parayı getirirsek 6 ay içinde bir rahatlama olacak” dedi.
“Plan ve  programımız istediğimiz şekilde giderse  bir yıl içinde belirli bir gelir gider dengeye oturacaktır” diyen Başbakan Sucuoğlu, ülkeyi tekrar ayağa kaldırmanın mücadelesini vereceklerini kaydetti.
 Pandeminin yarattığı sorunların  vergi gelirlerinin ve  sıkıntıların  ortada  olduğunu söyleyen Sucuoğlu,  muhalefete, “Eleştiri yapın ama sizden bir şey daha beklerim; alternatif çözüm de getirin” dedi.
 
 
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