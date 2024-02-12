banner913
banner932
Polisiye haberler
Polisiye haberler
1 0
Geçitkale evinin beyi
Geçitkale evinin beyi
44 0
 
Dumlupınar’ın affı yok
Dumlupınar’ın affı yok
79 0
Meteorolojiden toz uyarısı…
Meteorolojiden toz uyarısı…
33 0
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
24 0
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
147 0
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
26 0
banner1012
banner985

“Gereği ne ise yapmaya kararlıyız”

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yaşananlar konusunda gereği ne ise yapmaya kararlı olduklarını kaydetti

banner974
“Gereği ne ise yapmaya kararlıyız”
banner971
Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, kurulun Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen polis soruşturması, tutuklamalar ve iddialarla ilgili gereği ne ise yapmaya kararlı olduklarını kaydetti.
Avcı, son günlerde gündeme gelen sahte diploma iddialarıyla ilgili olağanüstü bir toplantı çağrısı yaptı.
YÖDAK’ın konuyla ilgili hassasiyetinin tartışılmaz olduğu dile getirilen açıklamada, konu hakkında alınacak önlemlerin, yapılacak olağanüstü toplantı, Cumhurbaşkanlığı, hükümet ve kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.