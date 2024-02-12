“Gereği ne ise yapmaya kararlıyız”

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yaşananlar konusunda gereği ne ise yapmaya kararlı olduklarını kaydetti

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, kurulun Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen polis soruşturması, tutuklamalar ve iddialarla ilgili gereği ne ise yapmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Avcı, son günlerde gündeme gelen sahte diploma iddialarıyla ilgili olağanüstü bir toplantı çağrısı yaptı.

YÖDAK’ın konuyla ilgili hassasiyetinin tartışılmaz olduğu dile getirilen açıklamada, konu hakkında alınacak önlemlerin, yapılacak olağanüstü toplantı, Cumhurbaşkanlığı, hükümet ve kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

