Gerçeği aratmayan tatbikat

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde yapılan deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde “Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı” yapıldı.Merkez üssü Larnaka Körfezi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem senaryosu kapsamında gerçekleştirilen tatbikat, 15 olaydan oluştu.Tatbikatta, deprem nedeniyle meydana gelen geniş çaplı hasar sonrası, ulusal imkanların yetersiz kalmasıyla, uluslararası destek unsuru olarak AFAD ve TC Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri ülkeye gelerek, merkez üssü Lefkoşa ilçesi Metehan bölgesi olmak üzere Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde enkaza müdahale, arazide kayıp arama, ev yangınının söndürülmesi ve duman dolu odadan kurtarma, arazi yangınına müdahale, üst kattan kurtarma, KBRN uygulaması, kuyudan kurtarma ile trafik kazasına müdahale ve triaj uygulamaları yapıldı.Metehan’da uygulanan senaryo gereği deprem nedeniyle yıkılan evin enkazında mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik olarak Sivil Savunma ve AFAD ekipleri tarafından müdahaleye başlandı. Bu kapsamda oluşan enkaz alanının etrafında güvenlik tedbirleri alınarak, yüzeysel hızlı arama yapıldı. Hızlı arama faaliyeti sonunda tespit edilen 2 yaralı enkazdan kurtarılarak, yapılan ilkyardımın ardından helikopterle hastaneye sevk edildi.Ayrıca artçı depremin ardından elektrik hatlarında oluşan hasar nedeniyle bir evde meydana gelen yangın, Sivil Savunma kadrolu personelinin müdahalesi ile söndürüldü.Yangın sonucunda duman dolu odada mahsur kalan yaralılar kapalı devre solunum setleri ile donanımlı arama kurtarma personeli tarafından dışarıya çıkarılarak, ilkyardımı yapıldı ve hastaneye sevk edildi.Metehan’da uygulanan senaryoyu Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu da takip etti.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi en büyük güvencelerinin Türkiye olduğunu belirterek, senaryo esasına göre Türkiye’den çok büyük bir kuvvet geldiğini ve tatbikatın başladığını kaydetti.Tatbikatın teknik kısmının da çok önemli olduğunu dile getiren Karaca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı olarak çok tatbikat yaptıklarını ancak bu uygulamayı ilk defa gerçekleştirdiklerini vurguladı.Tatbikatta, KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan 1 ambulans ve 4 personel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 helikopter ve 6 personel, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ise 136 personel ve 28 araç, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan 125 personel ve 90 araç görev alıyor.