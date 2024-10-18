Gerçeği aratmayan başarılı tatbikat

Sivil Savunma'nın Gemikonağı'nda gerçekleştirdiği deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı

“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024”, dün Lefke’de Gemikonağı bölgesinde yapıldı.

Merkez üssü Gemikonağı/Lefke bölgesinde, Richter ölçeğine göre 7,6 büyüklüğünde deniz tabanının 4 km. derinliğinde meydana gelen deprem senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatta, “tahliye ve enkaza müdahale, akaryakıt yangını, atlama yatağı ile kurtarma, duman dolu odadan kurtarma, sedye ile indirme, kuyu kazasına müdahale, havai hatla kurtarma, tünel ile üst kattan kurtarma, üst kattan itfaiye merdiveni ile kurtarma, trafik kazasına müdahale ve triaj, denize düşen araçtan kurtarma, şüpheli pakete müdahale, altyapı tamir çalışmaları, yola devrilen ağaca müdahale, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) ajan kirliliğe müdahale, helikopterle düzensiz göçmen kurtarma ile denize düşen yaralının kurtarılması ve deniz kirliliğine müdahale” faaliyetleri icra edildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, tatbikatın ülkenin afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini ölçmek, paydaş kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini pekiştirerek halkın karşılaşabileceği her türlü olumsuz durumda can ve mal kaybını en aza indirmek maksadıyla düzenlendiğini belirterek sözlerine başladı.

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen depreme işaret ederek, “Meydana gelen deprem felaketi bir kez daha göstermiştir ki, dünyadaki en güçlü devletler dahi başlarına gelen büyük ölçekli afetler karşısında çaresiz kalabilmekte ve uluslararası desteğe ihtiyaç duyabilmektedir.” diyen Karaca, “Hayatımızı deprem gerçeği çerçevesinde şekillendirmemiz, bu doğa olayının yıkıcı etkisini en aza indirmekte en etkili yöntemdir.” ifadelerini kullandı.

"Tatbikatımızla bir kez daha halkımıza, afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olduğumuzu göstermek bize gurur vermektedir.” diyen Karaca, tatbikatın hazırlık ve uygulama aşamasında görev alan tüm kurumların çalışanlarına teşekkür de etti.

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