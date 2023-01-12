Gençlik ve spor alanında yeni projeler

TC ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü TC Resmi Gazetede yayınlandı

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında, geçtiğimiz yıl imzalanan Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü, TC Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Protokol kapsamında yapılacak projeler arasında, Çetinkaya Taksim Futbol Sahasının Yeniden Yapılması, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’na Kapalı Spor Salonu yapılması, İskele 1461 Trabzonspor Kulübü Futbol Sahası, Girne Boğazköy Boğaz 74 Futbol Sahası, Gazimağusa Güvercinlik Köyü Futbol Sahası ve Lapta Sadrazam-Kayalar Futbol Sahası’na Tribün ve Soyunma Odası yapılması ile Lefkoşa Cimnastik Salonu Projesi yer alıyor.

KASAPOĞLU VE ATAOĞLU İMZA ATMIŞTI

Spor Bilgi Sistemi, Genç Bilgi Sistemi ve Sportif Yetenek Taraması, Gençlik alanında İşbirliği Faaliyetleri, Spor Alanında İşbirliği Faaliyetleri, Gençlik ve Spor Altyapı Tesisi Yatırımları maddeleri yer alan protokolün bir yıl süre için geçerli olacağı belirtildi.

Protokol daha önce 1 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da, TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile KKTC hükümeti adına Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu arasında imzalanmıştı.

Protokol, spor altyapısı ve tesislerinin güçlendirilmesi için proje ve yatırımlara katkı, Türkiye Cumhuriyeti Spor Federasyonları tarafından düzenlenecek karşılıklı müsabakalar, ikili kamp çalışmaları, antrenör ve hakem eğitim programları, spor alanında yetenekli gençlerin eğitilmesi ve spora yönlendirilmesi faaliyetlerini içeriyor. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri aracılığıyla, KKTC sporcularına sağlanan destek faaliyetlerinin devam edeceği belirtilen protokolde, Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenecek uluslararası etkinliklere, KKTC tarafının da davet edileceği daha önce ifade edilmişti.

Protokolde ayrıca spor tesisleri için finansman sağlanarak, etüt-proje, yapım, bakım ve onarım işlerinin tamamlanmasına da karar verilmişti.

Yapılacak projeler

➢Çetinkaya Taksim Futbol Sahasının Yeniden Yapılması Projesi

➢Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’na Kapalı Spor Salonu yapılması

➢İskele 1461 Trabzonspor Kulübü Futbol Sahası

➢Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması Projesi

➢Girne Boğazköy Boğaz 74 Futbol Sahası Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması Projesi

➢Gazimağusa Güvercinlik Köyü Futbol Sahası

➢Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması Projesi

➢Lapta Sadrazam-Kayalar Futbol Sahası

➢Tribün ve Soyunma Odası yapılması projesi

➢Lefkoşa Cimnastik Salonu Projesi

