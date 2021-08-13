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Gençlik Dairesi öncü gençler arıyor

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Gençlik Dairesi, Dairenin etkinliklerinde yer alacak 18-30 yaş arasında gençler aradığını duyurdu.

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Gençlik Dairesi öncü gençler arıyor

. Seçilecek gençler, verilecek eğitimler sonrası “Öncü Gençler” olarak etkinliklerde görev alacak.
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde görev alacak, ekip halinde hareket edebilen, sorumluluk sahibi, lider özellikli, çevreye duyarlı gençler aradıklarını kaydetti.

Çalışmada yer alacak geçlere, 6 ilçede üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından periyotlar halinde verilecek eğitimler sonrası, görev verileceğini ifade eden Eren, eğitimlerini tamamlayan gençlerin Kantara Gençlik Kampları dışında yapılacak tüm Gençlik Dairesi organizasyonlarında görev alabileceğini vurguladı.

Eren, 31 Ağustos’a kadar Gençlik Dairesi’ne veya [email protected] katılım formu gönderilmesi gerektiğini duyurdu.

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