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“Gençliğin birinci görevi cumhuriyete sahip çıkmak”

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Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk gençliğinin birinci görevinin cumhuriyete sahip çıkmak olduğunu vurguladı

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“Gençliğin birinci görevi cumhuriyete sahip çıkmak”
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti heyetini kabul etti. 
Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Cemiyet Başkanı Rüşat Aydoğan, Başkan Töre’nin kendini Türk milletine adamış, çizgisini hiçbir zaman değişmeyen bir devlet adamı olduğunu söyledi. 
Başkan Töre’nin KKTC’de ve Anadolu’nun birçok yerinde Türklüğü ve onun değerini anlatan söylemleri olduğunu kaydeden Aydoğan, onun konferanslarından daima feyz aldıklarını belirtti. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında KKTC’nin “Ne mutlu Türk’üm” diyen herkesin cumhuriyeti olduğunu ifade ederek canı cana, kanı kana katarak bugünlere gelindiğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti. 
Cumhuriyetin aziz şehitler ve gazilerin hediyesi olduğunu söyleyen Töre, kendilerinin de görevinin bu cumhuriyeti yeni nesillere emanet etmek olduğunu belirtti. 
Kıbrıs Türk gençliğinin birinci görevinin de cumhuriyete sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Töre, KKTC’nin milli bir devlet olduğunu söyledi. 
Türk askerinin adadan çıkmasını ve garantilerin kalkmasını asla kabul etmeyeceklerini ifade eden Meclis Başkanı Töre, dünyanın belirli çevrelerinin yoğun uğraşlarına rağmen KKTC’yi yaşatacaklarını kaydetti. 
Türkiye’nin Kıbrıs Türkü ile ilgili cesur adımlar attığına işaret eden Zorlu Töre, bu adımlar karşısında kendilerinin sapasağlam adımlar atarak Cumhuriyete sahip çıktıklarını belirtti. 
 
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