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Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi

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Uzmanlar, gençler arasında uyuşturucu kullanımı ve cinselliği ifade etmek için yaygın olarak kullanılan emojileri yayınlayarak, ailelerden bu konuda dikkatli olmasını istedi. İşte gençlerin karanlık dünyasını açığa çıkaran emojiler ve anlamları...

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Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
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İngiltere'nin Surrey bölgesindeki polisler, ebeveynleri ve öğretmenleri, gençler tarafından "uyuşturucu ve cinsel ilişki" sohbetlerinde kullanılan "gizli emojiler dünyası" konusunda uyardı.

Güvenlik güçleri, gençlerin bu emojileri mesajlarını gizlemek için kullandıklarını ve satıcıların bu taktiği gençleri uyuşturucu almaya teşvik etmek için kullanıyor olabileceğini öne sürdü.

Daily Star'ın aktardığına göre yetkililer, ebeveynleri "emoji farkındalığına" sahip olmaya çağırarak, emojilerin "gizli" anlamlarını tahmin etmeye teşvik etmek için sosyal medyada popüler simgelerin grafiklerini paylaştı.

TESPİT EDİLEN "GİZLİ" EMOJİLER

Uyuşturucu satın alımını ve sohbetini içeren emojiler şu şekilde belirlendi:

Kokain: Burun, balık, benzin pompası, kardan adam ya da kar tanesi emojisiyle temsil ediliyor.

Ekstazi: Şeytan, kafatası, uzaylı veya canavar emojisi kullanılarak tasvir ediliyor.

Ketamin ve Nitröz Oksit: At ve balon emojileri kullanılarak temsil ediliyor.

Esrar: Dört yapraklı yonca, limon, üzüm salkımı, karpuz, çilek, kiraz, ananas, köpek, tatlı, kek, dondurma ya da kurabiye gibi 14 emoji şeklinde tasvir ediliyor.

POLİS, EMOJİ LİSTESİNİ OKULLARA İLETTİ

Surrey güvenlik güçleri, bu bilgileri personel ve ebeveynlerle paylaşmaları için okullara iletti.

Dedektif Başmüfettiş Kate Hyder, "Ebeveynlerin ve vasilerin, ihtiyaç duyduklarında çocuklarıyla bu konuda konuşabilecekleri konusunda kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz. Emojilerle ilgili tartışmayı genişletmek için yerel ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Emojilerin ve alternatif anlamlarının sürekli değişecek bir şey olduğunun da farkındayız ve bu nedenle bu konudaki çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam edecek" dedi.

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