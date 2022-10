“Gençlere Yatırım Geleceğe Yazılım projesi” için iş birliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un imza koyduğu protokol kapsamında, projeye başvuracak adaylar arasından seçilecek 5 kişi, 6 ay boyunca yazılım alanında eğitim görecek ve eğitim süresi boyunca her ay asgari ücretin yarısını burs ücreti olarak alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında “Gençlere Yatırım Geleceğe Yazılım Projesi” için işbirliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un imza koyduğu protokol kapsamında, projeye başvuracak adaylar arasından seçilecek 5 kişi, 6 ay boyunca yazılım alanında eğitim görecek ve eğitim süresi boyunca her ay asgari ücretin yarısını burs ücreti olarak alacak.

Proje sonunda eğitim alacak 5 kişiden 3’ü, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından istihdam edilecek ve istihdam tarihinden itibaren 2 yıl devlete ödenecek işveren katkı payları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda bugün imzalanan protokol kapsamında, Gençlere Yatırım Geleceğe Yazılım Projesi, Turkcell İletişim Hizmetleri tarafından yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili kurumlara gereken duyuruları yapacağı projeye adaylar, https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr adresinden 4 Kasım’a kadar başvuru yapabilecek.



Çavuşoğlu



Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geçen yıl Türkiye’de başlatılan ve bu yıl KKTC’nin de içine katıldığı proje kapsamında, gelecekte dünyanın ihtiyacını karşılayacak yazılımcıların yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Projenin, ada gençlerinin "bilişim adası Kıbrıs" söyleminin altını doldurmak için yapılan çalışmaların bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak kendilerinin gerek üniversitelere, gerekse birçok yaş grubunda bu yöne doğru çalışma yaparken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da bu yönde bir gayret ortaya koyduğunu söyledi.

Dünyada gelişen algıda ortak çalışma grupları kurulmasının önemine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, bu çerçevede ülkeyi yukarıya çekmek, ihtiyaçlarını karşılamak, gençleri iş sahibi yapabilmenin anahtarının birlikte hareket etmek olduğunu vurguladı.

Bu birlikteliğin başkalarını da motive etmesi açısından protokolün önemine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, adanın projeye dahil edilmesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ülkede yazılımcıya olan ihtiyaca değinen Bakan Çavuşoğlu, projeyi geliştirmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.



Küçüközdemir



Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de, projeye katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, gençler ve geleceğin önemine işaret etti.

Projenin geçen yıl Türkiye’de başlatıldığını, bu projenin başarılı sonuçlarının alınmasıyla birlikte bu sene tekrarının yapılmasının gündem olduğunu ve projeyi KKTC’de de yapmak için çalışma yaptıklarını ifade eden Küçüközdemir, programa üniversitenin son sınıfındaki öğrenciler ve okulu bir iki yıl içinde bitirmiş gençlerin başvurabileceğini söyledi.

Projeye https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr adresinden 4 Kasım’a kadar başvuru yapılabileceğini ifade eden Küçüközdemir, çok ince elenip sık dokunan bir süreçten sonra, gençlere 6 ay boyunca çok ciddi eğitimlerin verileceğini anlattı.

Farklı yazılım programlarında yetkin gençlerin yetiştirileceği program sonunda, eğitim alacakların 2023 Mayıs ayından itibaren bir staj süreci sonunda istihdam aşamasına geçeceğini ifade eden Küçüközdemir, programdan yararlanabilmek için gençlere kayıtlarını hızlıca yaptırmaları için çağrı yaptı.

Küçüközdemir, adanın teknoloji altyapısının geliştirilmesi için gündemde olan 4G ve 5G ihalesinin bir an önce yapılarak, bu konudaki yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve hayata geçirilmesini çok önemsediklerini sözlerine ekledi.



Taçoy



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise teknolojinin her geçen gün değişip ivme kazandığına işaret ederek, teknolojiyi takip etmenin kolay olmadığını, dolayısıyla bugün imzalanacak protokolün önemli olduğunu söyledi.

Gelecek için yazılımın çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Taçoy, projeye katılan gençlere sunulacak imkanlara değindi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in proje sonunda 3 gence istihdam olanağı sağlayacağına dikkat çeken Bakan Taçoy, bakanlıkları tarafından kursa katılacak 5 kişiye eğitim süresi boyunca her ay asgari ücretin yarısının burs ücreti olarak ödeneceğini kaydetti.

Proje sonunda eğitim alacak 5 kişiye iş garantisi verileceğini, bu 5 kişiden 3’ünün, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından istihdam edileceğini anlatan Bakan Taçoy, 5 kişi için devlete ödenecek işveren katkı paylarının da istihdam tarihinden itibaren iki yıl boyunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanacağını söyledi.

Bu projenin haricinde birçok alanda kurs açma niyetinde olduklarını belirten Bakan Taçoy, her yıl 300 kişiyi değişik sektörlerde, iş alanlarında yetiştirerek, meslek sahibi yapmayı hedeflediklerini, bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapacaklarını belirtti.

Bakan Taçoy, projeye katkı koyan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür etti.