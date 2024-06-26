Gençlerde madde bağımlılığı artıyor

763 lise öğrencisiyle yapılan araştırmaya göre, sigara ve e-sigara kullanımı, öğrenciler arasında yaygın

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, uyuşturucu madde kullanımı konusunda özellikle çocuk, ergen ve gençlerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekerek, komisyonun birçok önleyici projeyi yürüttüğünü ve bu projelerle ellerinden gelen gayreti gösterdiğini vurguladı.

Komisyon, 763 lise öğrencisiyle yapılan Avrupa Okul Anketi Projesi, Alkol ve Diğer Uyuşturucular (ESPAD) araştırmasına göre, sigara ve e-sigara kullanımının öğrenciler arasında yaygın olduğunu da bildirdi.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı Mücadele Günü mesajında, hedeflerinin ülkedeki bağımlılık sorununu önlemek, bilimsel verilere dayalı araştırmalar yapmak, raporlamak, yayın yapmak ve KKTC'de yaşayan bağımlılıktan mustarip bireylere ve ailelerine eğitim ve psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırmak olduğunu belirtti.

Hatipoğlu, uyuşturucu madde kullanımı konusunda özellikle çocuk, ergen ve gençlerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti; Komisyon’un birçok önleyici projeyi yürüttüğünü ve bu projelerle ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanan bireylere bağımlılık eğitimleri, aile bağımlılık farkındalık eğitimleri, gençlere yönelik bağımlılık farkındalık eğitimleri ve ayrıca Alo 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek hattıyla 7/24 psikolojik destek sağlandığını vurgulayan Hatipoğlu, komisyonun kapılarının din, dil ve ırk fark etmeksizin herkese açık olduğunu ifade etti.

Bağımlılığın oluşması durumunda da rehabilitasyon aşamasında mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Hatipoğlu, "Bağımlılığın oluştuğu durumlarda da Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin 7’den 77’ye ihtiyaç duyan herkesin 'ALO 1191' Danışma ve destek hattıyla 7/24 hizmet veriyoruz" dedi.

Hatipoğlu, uyuşturucuyla mücadelede bağımlılık sorunu oluşmadan önce aileleri ve bireyleri eğitmenin önemini vurguladı. Bağımlılığın başlaması durumunda ise bu bireylere ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Komisyon Başkanı, çalışmalarıyla bağımlılıklarından kurtulan ve hayata yeniden başlayan bireyleri görmenin büyük mutluluk verdiğini söyledi.

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ayrıca, "Kuzey Kıbrıs'ta Madde Bağımlılığının Görünümü: Eğilimler, Riskler ve Yanıtlar" kitabının hazırlandığını ve Emanate Publishing Ltd. tarafından temmuz ayında Komisyon adına yayımlanacağını duyurdu.

Kitabın yazarları arasında KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu'nun olduğu belirtildi.

Komisyon açıklamasına göre bu yıl ayrıca, Avrupa Okul Anketi Projesi, Alkol ve Diğer Uyuşturucular (ESPAD) sonuçları da açıklandı. Bu sonuçlar, 2024 yılında Türkiye'den birçok üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen bir panelde tartışıldı.

763 Lise Öğrencisinin Katılımıyla Yapılan Anketin Sonuçları…

Kuzey Kıbrıs'ta alkol, sigara, esrar ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanım yaygınlığı hakkında önemli veriler sunduğu kaydedilen ESPAD raporuyla ilgili özet bilgiler şöyle paylaşıldı:

“ESPAD araştırması kapsamında, Kuzey Kıbrıs'ta 763 lise öğrencisi üzerinde yapılan anket sonuçlarına göre, sigara, e-sigara ve nargile kullanımının yanı sıra esrar ve bonsai gibi maddelerin kullanım oranları incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, sigara ve e-sigara kullanımının öğrenciler arasında yaygın olduğunu ve bu maddelere erken yaşta başlamanın, ilerleyen dönemlerde madde kullanımını arttırdığını ortaya koymuştur.

Araştırma, özellikle esrar kullanımının bonsai gibi sentetik kannabinoidlerin kullanımını öngördüğünü ve öğrenciler arasında bu maddelerin kullanım oranlarının arttığını göstermiştir. Bunun yanı sıra, sigara ve e-sigara kullanım yaşının düşmesi ile bu maddelere bağımlılık oranlarının arttığı tespit edilmiştir.”

