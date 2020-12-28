Gençler yasağı takmadı, parti yaptı

Korona virüse ve yasaklara meydan okuyan bir grup genç, Girne Alevkayası’nda parti düzenledi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, ‘sokakta ve kapalı alanlarda’ yapılacak her türlü eğlence faaliyetlerinin yapılmamasına karar vermişti. Kararı dikkate almayan gençler, Girne Alevkayası’nda parti düzenledi.Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Kurulu’nun açıklamış olduğu yasaklar delinmeye devam ediyor.Önceki gün bir grup genç tarafından Girne Alevkayası’nda tekno partisi organize edildi.Beşparmak Dağları’nda bulunan Alevkayası mevki yakınlarında düzenlenen parti tepkilere neden oldu. Bir gurubun önceki gün seyir terası yakınlarında düzenlediği partiye yaklaşık 50 kişi katıldı.DJ’lerin setleri ile eğlenen gençler Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlara adeta meydan okudu.Gençlerin maskesiz ve sosyal mesafeden yoksun bir şekilde parti düzenlediği gözlemlendi.Öte yandan gençlerin bölgeye jeneratör de götürdüğü ve sabahın ilk saatlerine kadar eğlendiği gelen bilgiler arasında.Ormanlık alanda yapılan parti ile geçtiğimiz hafta yayınlanan Sağlık Üst Kurulu kararlarının denetimi ve uygulanabilirliği tekrar sorgulandı.