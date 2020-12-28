banner583
banner590
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
17 0
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
123 0
 
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
62 0
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
20 0
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
128 0
Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi
Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi
45 0
Bill Gates: Hayat 2021 baharına kadar normale dönecek!
Bill Gates: Hayat 2021 baharına kadar normale dönecek!
165 0
banner529
banner570

Gençler yasağı takmadı, parti yaptı

banner476

Korona virüse ve yasaklara meydan okuyan bir grup genç, Girne Alevkayası’nda parti düzenledi

banner577
Gençler yasağı takmadı, parti yaptı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, ‘sokakta ve kapalı alanlarda’ yapılacak her türlü eğlence faaliyetlerinin yapılmamasına karar vermişti. Kararı dikkate almayan gençler, Girne Alevkayası’nda parti düzenledi.
Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Kurulu’nun açıklamış olduğu yasaklar delinmeye devam ediyor.
Önceki gün bir grup genç tarafından Girne Alevkayası’nda tekno partisi organize edildi.
Beşparmak Dağları’nda bulunan Alevkayası mevki yakınlarında düzenlenen parti tepkilere neden oldu. Bir gurubun önceki gün seyir terası yakınlarında düzenlediği partiye yaklaşık 50 kişi katıldı.


DJ’lerin setleri ile eğlenen gençler Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlara adeta meydan okudu.
Gençlerin maskesiz ve sosyal mesafeden yoksun bir şekilde parti düzenlediği gözlemlendi.
Öte yandan gençlerin bölgeye jeneratör de götürdüğü ve sabahın ilk saatlerine kadar eğlendiği gelen bilgiler arasında.
Ormanlık alanda yapılan parti ile geçtiğimiz hafta yayınlanan Sağlık Üst Kurulu kararlarının denetimi ve uygulanabilirliği tekrar sorgulandı.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.