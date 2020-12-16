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Gençler, işe yaramaz duruma getirildi

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KTOEÖS,gençlerin en düşük vasıflarla mezun edilerek işsiz, işe yaramaz, atıl duruma getirildiğini vurguladı

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Gençler, işe yaramaz duruma getirildi
 
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, üretime, ülke ihtiyaçlarına dayalı kamusal, nitelikli, parasız, bilimsel, laik, eşit fırsat temelinde, hükümetlere göre değişmeyen, bir devlet eğitim politikasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Okullar için acil bir Bulaş- Temas Protokolü ortaya konması gerektiğini belirten Gökçebel, sağlıklı, güvenli, bütçesi olan kamusal okulların oluşturulmasına gecikmeksizin başlanması talebinde bulundu.
Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin niteliğini artırmanın hükümetler üstü bir devlet politikası oluşturmaktan geçtiğini kaydetti. 
Gökçebel, genel liselerin, meslek liselerinin ve diğer okulların içinin boşaltıldığını, müfredatın, eğitim etkinliklerinin çağdışı anlayışlar, ideolojik yaklaşımlarla üretimden, yaşamdan, çağdaşlıktan, bilimsellikten, eleştirel düşünceden, ihtiyaçları gidermekten uzaklaştığını savundu 
Gençlerin, en düşük vasıflarla mezun edilerek işsiz, işe yaramaz, atıl duruma getirildiğini iddia eden Gökçebel, “ülke dışından iş gücü ihtiyacı karşılanarak, kolay oy avcılığı yapılarak, daha fazla vatandaş yapılması derdine düşüldüğünü” savundu. 
Gökçebel, “Bu yolun, bu ülkede yaşayan herkesi yok edeceği ortada iken, hükümetlerin yap-boz gibi kurulup bozulması da gittikçe anlamsızlaşmakta, halkımızın sabrını taşırmaktadır” ifadelerini kullandı. 
Gökçebel açıklamasında en kısa sürede atılması gereken adımları üç madde halinde sıraladı. 
KTOEÖS Başkanı Gökçebel, üretime, ülke ihtiyaçlarına dayalı kamusal, nitelikli, parasız, bilimsel, laik, eşit fırsat temelinde, hükümetlere göre değişmeyen, bir devlet eğitim politikasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. 
Başta salgını geriletecek okullar için acil bir Bulaş- Temas Protokolü ortaya konması gerektiğini belirten Gökçebel, sağlıklı, güvenli, bütçesi olan kamusal okulların oluşturulmasına gecikmeksizin başlanması talebinde bulundu. 
Gökçebel, nitelik için ihtiyaçlar doğrultusunda planlamaya; dünya ile uyumlu müfredata, sınıfları 25 kişilik öğrenciyi geçmeyecek, fiziksel aktivitelere uygun, psikolojik, sosyolojik desteklere imkan veren, teknolojik donanımları, atölyeleri, kadroları tamamlanmış okulların geliştirilmesine; yeni okulların yapılmasına acil ihtiyaç olduğunu belirtti. 


 
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