Genç iş insanları KTSO’yu ziyaret etti

Denizli Genç İş İnsanları Derneği ile Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği dün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.



Odadan yapılan açıklamaya göre ziyarette, KTSO Yönetim Kurulu Üyesi Metin Oral ve Yönetim Kurulu Danışmanı Belgin Özoğul hazır bulundu.

Yönetim Kurulu Danışmanı Belgin Özoğul’un Kuzey Kıbrıs sanayi sektörü hakkında sunum yaptığı ziyarette, karşılıklı hediye takdiminde de bulunuldu.

