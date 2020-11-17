Genç hekim mezunlarla karşı karşıya kalabiliriz

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, ülkede 7 tıp ve 8 diş hekimliği fakültesi olduğuna dikkat çekti ve uyardı: “Kısa süre sonra yeterli hasta üstü uygulama deneyimi olmayan çok sayıda genç hekim mezunla karşı karşıya kalabiliriz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Tabipler Odası, ülkedeki diş ve tıp fakültelerinin fazla olduğunu, denetimlerinin yapılmadığını ve eğitim standartlarının bulunmadığını savundu.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası 16-22 Kasım Diş Hekimliği Haftası vesilesiyle basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası hafta boyunca etkinlikler yapacak.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, “Tıp ve diş hekimliği eğitimi teorik olduğu kadar hasta üstünde pratik uygulamaya dayalı eğitimi de içerdiğinden hasta sayısı ve çeşitliliği bakımından nüfus sayısı önemlidir. Dünyada her 1 milyon nüfusa 1 tıp fakültesi açılabilmesi önerilirken, ülkemizde 7 tıp ve 8 diş hekimliği fakültesi mevcuttur” dedi.

Gürkut, ayrıca tıp ve diş hekimliği fakültelerine giriş sınavlarının merkezi bir sınav olmadığını, eğitimin standart olmadığını da kaydetti.

Ülkedeki tıp ve diş hekimliği fakültelerine kabul edilen KKTC uyruklu öğrenci sayısının ülke ihtiyaçlarına göre belirlenmediğini de savunan Gürkut, “Kısa bir süre sonra yeterli hasta üstü uygulama deneyimi olmayan çok sayıda genç hekim mezunla karşı karşıya kalma riskimiz mevcuttur” dedi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunun iki üniversite hastanesinin “uzmanlık eğitimi” yetkisini onayladığını da belirten Gürkut, “Uzmanlık eğitimi büyük oranda hasta üstü uygulamaya dayalı, usta-çırak ilişkisini de içeren, dolayısıyla teknolojik altyapı yanında yeterli hasta ve hasta çeşitliliği ve yeterli öğretim elemanı şartı aranması gereken bir süreçtir. Bu nedenledir ki Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uzmanlık yetkisi onaylanmayan bu hastanelere YÖDAK tarafından verilen bu onaylar sonucu yeterli deneyimi olmayan uzman hekimler mezun edilmesi de söz konusu olabilecektir” dedi.

Ülkedeki yasalara göre, diş hekimliği ve tıp fakültesinin açılması için ön iznin Eğitim Bakanlığına ait olduğunu, diş hekimliği ve tıp fakültesi açılması için kriter denetimi ve onay yetkisinin ise YÖDAK’ta olduğunu, Sağlık Bakanlığının ise işin içerisinde hiç olmadığını anlatan Gürkut, izinlerin eğitim için gerekli olan yeterli hasta sayısı ve çeşitliliğinin olup olmadığına bakılmaksızın verildiğini ifade etti.

Gürkut, “YÖDAK’a gittiğimizde bize söylenen, onlar(Eğitim Bakanlığı) üzerlerindeki siyasi baskıyla bu izinleri verip topu bize atıyorlar, biz de olmaz veremeyiz dediğimizde bizim bu baskıya dayanacak gücümüz yoktur diyorlar. Herkes topu birbirine atıyor. Öğrenciler hasta bulmak için halka çağrı yapmaktadır” dedi.

Gürkut, bazı üniversitelerin tıp ve diş hekimliği programlarının temel eğitimini verip, hasta üzerinde çalışarak alınan eğitimin Türkiye’deki bir üniversite hastanelerinde alınmasını sağladığını, bunun da Kuzey Kıbrıs için daha uygun bir model olduğunu söyledi.

