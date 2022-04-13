Genç girişimcilerin büyük başarısı

Ülkemiz gençleri çağa uygun girişimleriyle uluslararası çapta önemli işlere imza atıyorlar.

20 yaşındaki Osman Koçak ve 21 yaşındaki Uygar Doğaç Özdemir… İki başarılı genç girişimci. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Yazılım Mühendisliği bölümünde üçüncü sınıfta öğrenim gören Koçak ve Özdemir, yazılım üzerine yaptıkları büyük projelerle dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Küçük yaşlardan beri teknolojiye ilgi duyan ve bu alanda kendilerini geliştiren Koçak ve Özdemir, pandemi döneminde online eğitim planlaması bile yapılmadan bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’na proje sunmuşlardı. Genç yaşta e ticaret hizmeti sunmak için kolları sıvayan ve bu alanda kısa sürede dünyaya açılan iki başarılı girişimci, İngiltere, Almanya ve İran’daki şirketlere kadar hizmet vermeye başlayarak büyük bir başarıya imza attı. Online shopping, turizm alanında booking, cripto alım satım hizmetleri gibi birçok e ticaret hizmeti sağlayan Koçak ve Özdemir, bu hizmetlerini Kuzey Kıbrıs’ta yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kıbrıs Türk halkının teknolojide çok geride kaldığına dikkat çeken Koçak ve Özdemir, hızla bunu geliştirmek istediklerini dile getiriyor. KKTC’de alanında bu kadar kapsamlı başka bir şirket olmadığını vurgulayan iki genç girişimci, kalkınmanın teknoloji üzerinden olabileceğine vurgu yapıyor. KKTC’nin teknolojik kuraklığının en büyük avantajlar olduğunu dile getiren iki başarılı girişimci, 20 yıldır dünyada var olan teknoloji burada hayal. Biz bunu ülkemizde hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştular.