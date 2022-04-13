banner762
banner815
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
15 0
“Direnişimiz artacak”
“Direnişimiz artacak”
11 0
 
UKÜ galibiyetle başladı
UKÜ galibiyetle başladı
14 0
Bilginin Tarihine Yolculuk: Kütüphaneler
Bilginin Tarihine Yolculuk: Kütüphaneler
17 0
Doktorların eylemi askıda
Doktorların eylemi askıda
13 0
Motodrag’da sezon Aydınköy’de açıldı
Motodrag’da sezon Aydınköy’de açıldı
85 0
22 0
banner797
banner794

Genç girişimcilerin büyük başarısı

banner476

Genç girişimcilerin büyük başarısı
Ülkemiz gençleri çağa uygun girişimleriyle uluslararası çapta önemli işlere imza atıyorlar.
20 yaşındaki Osman Koçak ve 21 yaşındaki Uygar Doğaç Özdemir… İki başarılı genç girişimci. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Yazılım Mühendisliği bölümünde üçüncü sınıfta öğrenim gören Koçak ve Özdemir, yazılım üzerine yaptıkları büyük projelerle dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
Küçük yaşlardan beri teknolojiye ilgi duyan ve bu alanda kendilerini geliştiren Koçak ve Özdemir, pandemi döneminde online eğitim planlaması bile yapılmadan bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’na proje sunmuşlardı. Genç yaşta e ticaret hizmeti sunmak için kolları sıvayan ve bu alanda kısa sürede dünyaya açılan iki başarılı girişimci, İngiltere, Almanya ve İran’daki şirketlere kadar hizmet vermeye başlayarak büyük bir başarıya imza attı. Online shopping, turizm alanında booking, cripto alım satım hizmetleri gibi birçok e ticaret hizmeti sağlayan Koçak ve Özdemir, bu hizmetlerini Kuzey Kıbrıs’ta yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Kıbrıs Türk halkının teknolojide çok geride kaldığına dikkat çeken Koçak ve Özdemir, hızla bunu geliştirmek istediklerini dile getiriyor. KKTC’de alanında bu kadar kapsamlı başka bir şirket olmadığını vurgulayan iki genç girişimci, kalkınmanın teknoloji üzerinden olabileceğine vurgu yapıyor. KKTC’nin teknolojik kuraklığının en büyük avantajlar olduğunu dile getiren iki başarılı girişimci, 20 yıldır dünyada var olan teknoloji burada hayal. Biz bunu ülkemizde hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştular.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.