Gemikonağı'nda araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı

Gemikonağı'nda dün gece saat 21.30 sıralarında, Ecevit Caddesi'nde JV600 plakalı aracıyla kuzeye seyreden Buse Güney (K-28), sağa meyilli virajdaa dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak önce kaldırım taşlarına ardından da kaldırımda yürüyen Muhammet Mençuk'a (E-19) çarptı.



Kazada yaralanan yaya Muhammet Mençuk kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.



Lefkoşa, 31 Mart 23 (TAK): Gemikonağı'nda dün gece saat 21.30 sıralarında, Ecevit Caddesi'nde JV600 plakalı aracıyla kuzeye seyreden Buse Güney (K-28), sağa meyilli virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak önce kaldırım taşlarına ardından da kaldırımda yürüyen Muhammet Mençuk'a (E-19) çarptı.

Kazada yaralanan yaya Muhammet Mençuk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

