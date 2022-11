Gemaş ve Dolphin markaları şimdi Kıbrıs’ta

A’da Z’ye tüm havuz ürünlerini üreterek 60’dan fazla ülkeye ihracat yapan ve Türkiye’nin en büyük havuz malzemeleri üreticisi olan GEMAŞ ile dünyanın en iyi otomatik havuz temizleme robotu olan Dolphin Otomatik Havuz Süpürgeleri, Pools Plus bünyesinde artık Kıbrıs’ta…GEMAŞ Kıbrıs distribütörü ve yetkili teknik servisi olmasının yanı sıra, Dolphin marka robotların yetkili satış noktası da olan Pools Plus Girne Ozanköy’de açıldı.Havuz bakım ürünlerinde kalitesiyle bir dünya markası olan GEMAŞ aynı zamanda özellikle mevcut havuzlara da kolaylıkla uygulanabilen tuz-klor jeneratörleri, otomatik kimyasal dozajlayıcı sistemleri gibi birçok yenilikçi havuz otomasyon sistemleriyle havuz bakımını çok daha kolaylaştırıyor. Diğer taraftan dünyanın en iyi otomatik havuz temizleme robotu olan Dolphin özellikle kullanım rahatlığı, hijyenik oluşu ve zamandan tasarruf sağlamasıyla dikkat çekiyor.Pools Plus direktörü Serhat Kotak yaptığı açıklamada, KKTC’ye getirilen bu ürünlerin ülkemizin ekonomisine ve insanlarımızın sağlığına ciddi katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, “İnsan sağlığını ve bugünün en büyük problemi olan zamandan tasarrufu ön plana aldık. Temsil ettiğimiz GEMAŞ markası bu alanda bir dünya markası. Bu çerçevede, havuz bakımında kullanılan klor kimyasal içeriği nedeniyle yanlış kullanıldığı durumlarda insan sağlığına ciddi zararlar vermekte. Bu nedenle havuzlarımızda klor kullanımını tamamen ortadan kaldıran, çevre dostu ve sağlıklı olmasının yanı sıra hijyenik de olan GEMAŞ tuz-klor jeneratörlerini ülkemize getirmekten memnuniyet duyuyoruz. Tuz-klor jeneratörleri evimizde kullandığımız sofra tuzuyla çalışan, havuzun klor seviyesini otomatik olarak algılayıp ona göre otomatik olarak havuzun klor ve PH derecesini ayarlayan bir sistem. Hem sağlıklı hem de zamandan tasarruf ettiren bir ürün. Yine aynı şekilde Dolphin otomatik havuz bakım robotu zaman ve emekten tasarruf etmemizi sağlayan bir ürün. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.Pools Plus tüm Gemaş ve Dolphin ürünlerinin yedek parçalarını bünyesinde bulundurmanın yanı sıra yetkili teknik servisi hizmetlerini vermektedir.